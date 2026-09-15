Una encuesta reveló que el 70% de los argentinos está insatisfecho: "Preocupa la falta de empleo"

Una encuesta de la Universidad de San Andrés reveló que el 70% de los argentinos está insatisfecho con la situación actual del país. Diego Reynoso, director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de esa casa de estudios, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que el relevamiento se realizó entre el 3 y el 9 de septiembre, sobre 1.004 personas mayores de 18 años.

Reynoso explicó que el relevamiento se realiza desde 2015 y actualmente tiene una periodicidad mensual, con una muestra estratificada por regiones, edad y nivel socioeconómico.

El especialista señaló que las principales preocupaciones detrás de la insatisfacción son “la falta de empleo o el temor a perder el empleo”, además de “los salarios y los bajos salarios”. También mencionó a la pobreza y explicó que la corrupción, que había ganado peso entre las preocupaciones, comenzó a ceder.

La evaluación cambia según la posición frente al Gobierno. Entre quienes desaprueban la gestión de Javier Milei aparecen como principales problemas la falta de trabajo, los bajos salarios y la pobreza. En cambio, entre quienes lo apoyan predominan la inseguridad, la corrupción y la política.

Sobre la inflación, Reynoso sostuvo que dejó de ser una preocupación central para quienes respaldan al Gobierno, pero aumentó entre sus críticos. “Entre los que aprueban al gobierno, les parece un problema importante solo al 10%, pero entre los que desaprueban al gobierno, el 21% te dice que es uno de los principales problemas”, detalló.

Consultado sobre qué dirigente opositor podría hacerle frente a Milei, Reynoso respondió que, en términos generales, “ninguno” aparece hoy en condiciones de hacerlo. Sin embargo, mencionó a Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman como los dirigentes opositores con mejores niveles de imagen positiva, aunque aclaró que todavía no logran convencer a todo el universo de insatisfechos con el Gobierno.

En cuanto a una eventual elección presidencial, explicó que la intención de voto aparece dividida en núcleos similares: aproximadamente un cuarto se inclina por La Libertad Avanza y otro cuarto por el peronismo. Otro 25% todavía no sabe a quién votaría, mientras que el resto se distribuye entre quienes votarían en blanco, no participarían y otras fuerzas políticas.

Finalmente, Reynoso describió a la opinión pública argentina como dividida en distintos segmentos. Señaló que aproximadamente la mitad del electorado mantiene identidades fuertes vinculadas al peronismo y al antiperonismo, mientras que otro sector evalúa su posición según la situación económica. Sobre este último grupo habló de una “racionalidad miope”: decisiones basadas principalmente en las condiciones del corto plazo.

Entrevista de Alberto Lotuf.