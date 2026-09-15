Belgrano ratificó la asamblea de socios: "El Luifa" Artime dará una conferencia de prensa

El Club Atlético Belgrano ratificó la realización de la Asamblea de socios este martes y anunció una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Luis Fabián Artime.

La institución informó que la convocatoria se produce luego de las recientes resoluciones adoptadas por la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Poder Judicial, que rechazaron los intentos de suspensión de la Asamblea promovidos por sectores opositores.

La conferencia se realizará este martes 15 de septiembre, a las 11, en la sala de conferencias del Estadio Julio César Villagra.

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El encuentro contará con la presencia de Artime y miembros de la Comisión Directiva, quienes buscarán reforzar la convocatoria a toda la masa societaria para la Asamblea.

Desde el club señalaron que el objetivo es "hacer valer la voluntad de nuestros socios y socias en este hecho histórico para la vida institucional" de Belgrano.

La asamblea de socios se realizará este martes 15, desde las 18 hs, en el Estadio Julio César Villagra.