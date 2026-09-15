En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano ratificó la asamblea de socios: "El Luifa" Artime dará una conferencia de prensa

Tras las resoluciones adoptadas por la IPJ y el Poder Judicial rechazando los intentos de suspensión promovidos por sectores opositores, el club convocó a los medios y confirmó la realización del encuentro.

15/09/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Belgrano celebrará la asamblea de socios este martes.

FOTO: Belgrano celebrará la asamblea de socios este martes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Club Atlético Belgrano ratificó la realización de la Asamblea de socios este martes y anunció una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Luis Fabián Artime.

La institución informó que la convocatoria se produce luego de las recientes resoluciones adoptadas por la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Poder Judicial, que rechazaron los intentos de suspensión de la Asamblea promovidos por sectores opositores.

La conferencia se realizará este martes 15 de septiembre, a las 11, en la sala de conferencias del Estadio Julio César Villagra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro contará con la presencia de Artime y miembros de la Comisión Directiva, quienes buscarán reforzar la convocatoria a toda la masa societaria para la Asamblea.

Desde el club señalaron que el objetivo es "hacer valer la voluntad de nuestros socios y socias en este hecho histórico para la vida institucional" de Belgrano.

La asamblea de socios se realizará este martes 15, desde las 18 hs, en el Estadio Julio César Villagra.

Lectura rápida

¿Qué evento ratificó el Club Atlético Belgrano? La realización de la Asamblea de socios.

¿Quién encabezará la conferencia de prensa? El presidente del club, Luis Fabián Artime.

¿Cuándo se llevará a cabo la conferencia? Este martes 15 de septiembre, a las 11.

¿Dónde se realizará la asamblea de socios? En el Estadio Julio César Villagra.

¿Cuál es el objetivo de la asamblea? Hacer valer la voluntad de los socios en un hecho histórico para la vida institucional de Belgrano.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf