Belgrano ratificó la asamblea de socios: "El Luifa" Artime dará una conferencia de prensa
Tras las resoluciones adoptadas por la IPJ y el Poder Judicial rechazando los intentos de suspensión promovidos por sectores opositores, el club convocó a los medios y confirmó la realización del encuentro.
15/09/2026 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano celebrará la asamblea de socios este martes.
El Club Atlético Belgrano ratificó la realización de la Asamblea de socios este martes y anunció una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Luis Fabián Artime.
La institución informó que la convocatoria se produce luego de las recientes resoluciones adoptadas por la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Poder Judicial, que rechazaron los intentos de suspensión de la Asamblea promovidos por sectores opositores.
La conferencia se realizará este martes 15 de septiembre, a las 11, en la sala de conferencias del Estadio Julio César Villagra.
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El encuentro contará con la presencia de Artime y miembros de la Comisión Directiva, quienes buscarán reforzar la convocatoria a toda la masa societaria para la Asamblea.
Desde el club señalaron que el objetivo es "hacer valer la voluntad de nuestros socios y socias en este hecho histórico para la vida institucional" de Belgrano.
La asamblea de socios se realizará este martes 15, desde las 18 hs, en el Estadio Julio César Villagra.
Lectura rápida
¿Qué evento ratificó el Club Atlético Belgrano? La realización de la Asamblea de socios.
¿Quién encabezará la conferencia de prensa? El presidente del club, Luis Fabián Artime.
¿Cuándo se llevará a cabo la conferencia? Este martes 15 de septiembre, a las 11.
¿Dónde se realizará la asamblea de socios? En el Estadio Julio César Villagra.
¿Cuál es el objetivo de la asamblea? Hacer valer la voluntad de los socios en un hecho histórico para la vida institucional de Belgrano.