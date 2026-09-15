Estados Unidos admite por primera vez que tiene armamento en el espacio para defensa

FOTO: El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, hizo el anuncio durante la conferencia anual Air, Space and Cyber, realizada en National Harbor, Maryland.

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Estados Unidos ha reconocido oficialmente que posee "armas de control espacial" en órbita, destinadas a la defensa de sus fuerzas ante posibles amenazas. Durante la conferencia anual Air, Space and Cyber, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, destacó que estos sistemas están diseñados para proteger a la fuerza conjunta del país.

Estados Unidos cuenta actualmente con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta”, declaró Meink. A pesar de esta confirmación, no se proporcionaron detalles sobre el tipo de armamento, la cantidad de sistemas en funcionamiento ni el momento en que comenzaron a operar.

El funcionario subrayó que esta decisión responde a la necesidad de mantener la superioridad estadounidense frente al desarrollo de capacidades militares avanzadas por parte de otras naciones. En este sentido, Meink enfatizó la importancia de proteger tanto el espacio aéreo como el espacio exterior, afirmando que Washington ha tomado medidas proactivas para responder a potenciales amenazas.

Las autoridades militares estadounidenses han expresado en varias ocasiones su preocupación por el avance de las capacidades ofensivas en el ámbito espacial de potencias como China y Rusia. La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha indicado que China ha integrado sistemas espaciales y contraespaciales en su estrategia de modernización militar, mientras que Rusia ve el espacio como un posible campo de operaciones bélicas.

Además, el Gobierno de Estados Unidos está desarrollando un programa de interceptores con base espacial y una constelación de satélites para detectar y seguir objetivos móviles desde el espacio. Meink anunció que los primeros lanzamientos de esta constelación comenzarán en septiembre, aunque no se ofrecieron detalles técnicos sobre el proyecto.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe la colocación de armas nucleares o de destrucción masiva en órbita, pero no establece restricciones sobre armas convencionales en el espacio. La Fuerza Espacial fue creada en 2019 durante la presidencia de Donald Trump y opera como una rama del Departamento de la Fuerza Aérea.