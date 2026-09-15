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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Córdoba presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 23°. La humedad es baja y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

15/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 23%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Este martes, la temperatura mínima se registrará en 7° y la máxima alcanzará los 23°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantiene baja, lo que favorece un día agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se espera que las temperaturas continúen en ascenso. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 24°. El jueves 17, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 25°. Para el viernes 18, las temperaturas oscilarán entre 15° y 25°. El sábado 19, se anticipa un leve descenso con mínimas de 17° y máximas de 31°. Finalmente, el domingo 20, se espera un día con nubes y mínimas de 16° y máximas de 27°.

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