Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 56%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el noroeste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con un cielo despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con un clima similar. Para el miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El jueves 17, las temperaturas oscilarán entre 11° y 25°, también con cielo despejado. Para el viernes 18, se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 28°, aunque el cielo estará parcialmente nublado. Finalmente, el sábado 19 se espera un clima similar, con mínimas de 16° y máximas de 28°, bajo un cielo despejado.