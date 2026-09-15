El sentido posteo de Mammana tras sufrir fracturas costales y un neumotórax: "Me salvaron la vida"

FOTO: El golpe que le provocó una grave lesión a Mammana (Foto: Foto Baires)

El defensor de Vélez Sarsfield, Emanuel Mammana, confirmó que evoluciona favorablemente luego de la operación de urgencia a la que fue sometido tras sufrir fracturas costales múltiples y un neumotórax durante el partido ante Newell’s Old Boys.

"Hoy estoy mejor y todo salió bien", escribió el futbolista de 30 años en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. Mammana continúa su recuperación en Buenos Aires.

El defensor contó que atravesó "días muy difíciles" desde el episodio ocurrido el sábado en el Estadio Marcelo Bielsa, de Rosario. "Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras", expresó.

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo del empate 1-1 entre Vélez y Newell's. Tras un tiro libre para el conjunto rosarino, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal y golpeó involuntariamente a su compañero.

Mammana quedó tendido en el campo con evidentes signos de dolor y debió ser retirado en camilla.

Según informó el club, el defensor sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, que le provocó "la fractura de múltiples costillas y neumotórax".

La intervención se realizó en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de drenaje pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad que rodea al pulmón.