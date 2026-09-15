Tragedia vial en la costanera: se conoce la sentencia contra López Gagliasso

Este mediodía se conocerá el veredicto del juicio oral contra Agustín López Gagliasso, acusado por la muerte de una madre y su hija en la tragedia vial ocurrida en la costanera de Rosario en enero de 2025. El tribunal integrado por las juezas Valeria Pedrana, Paula Álvarez y Lamas González dará a conocer la decisión después de un debate en el que declararon sobrevivientes, testigos y funcionarios.

La Fiscalía, a cargo de Valeria Piazza Iglesias, pidió 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir por el delito de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones. La acusación sostiene que López Gagliasso inició una persecución a un motociclista y llegó a circular a 120,7 kilómetros por hora antes de perder el control del Peugeot 206.

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La secuencia terminó a la salida del túnel Arturo Illia, en la zona de Presidente Roca, cuando el vehículo subió a la vereda y embistió a la familia. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un homicidio culposo y cuestiona el encuadre planteado por la Fiscalía.

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Durante el juicio también declaró el propio acusado, quien reconoció que aceleró para alcanzar al motociclista, aunque aseguró que pensaba que tenía el control del auto. “Cuando aceleré pensé que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo”, sostuvo. También pidió perdón a la familia de las víctimas y afirmó: “Voy a cargar el resto de mi vida con esto”.

El veredicto se conocerá este mediodía y puede marcar un antecedente en materia de delitos viales en Santa Fe. Si el tribunal impone una pena superior a los 12 años, superará la condena dictada en 2023 a los responsables de la picada de avenida Yacucho, donde murieron David y Valentino Pizón.