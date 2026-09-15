Se conoce la sentencia contra el dueño de los dogos que mataron a Trinidad en Córdoba

La Cámara Primera del Crimen de Córdoba dará a conocer este martes la sentencia contra José Luis Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, de 15 años, en barrio Estación Flores.

El acusado, que atraviesa el juicio en libertad, respondió por última vez ante el tribunal durante la mañana. Luego, los magistrados pasaron a deliberar y se espera que la resolución sea comunicada después de las 12.

Nieto está imputado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. La fiscal de Cámara Milagros Gorgas solicitó que sea condenado a nueve años, mientras que el abogado querellante Carlos Nayi pidió una pena de 12 años. La defensa reclamó su absolución y, de manera subsidiaria, que el hecho sea considerado un homicidio culposo.

El fallo es aguardado con expectativa porque podría sentar un precedente en Córdoba respecto de la responsabilidad penal de los propietarios de animales potencialmente peligrosos.

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FOTO: José Luis Nieto, dueño de los dogos que mataron a Trinidad.

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"Es la hora de la Justicia en la causa Trinidad. José Luis Nieto tendrá la posibilidad de decir su última palabra y el tribunal pasará a deliberar para dictar sentencia", expresó Nayi en diálogo con Cadena 3.

El letrado sostuvo que las pruebas reunidas permiten condenar al acusado por homicidio simple con dolo eventual y afirmó que el proceso "va a definir el límite entre la culpa y el dolo".

"Este hombre despreció la vida. Sabía que representaba un peligro la tenencia de estos dos animales, previó el resultado y desafió el régimen legal vigente", manifestó el querellante.

Trinidad fue atacada por los dos dogos el 9 de julio de 2023, cuando caminaba por calle Bucarest, en barrio Estación Flores. Durante la investigación, la imputación inicial por homicidio culposo fue agravada a homicidio simple con dolo eventual.

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Informe de Francisco Centeno.