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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, la temperatura en CABA alcanzará los 18° con cielo despejado. Se espera una mínima de 8° y una máxima de 18°. El viento soplará a 2 m/s desde el oeste.

15/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta pocas nubes, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad es del 53% y la visibilidad se extiende hasta 10,000 m. El viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 18°. Las condiciones del viento serán suaves, con velocidades que rondarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un ambiente agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de y una máxima de 14° con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, también con cielo despejado. El viernes 18 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 17° con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el sábado 19 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 19° con cielo parcialmente nublado.

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