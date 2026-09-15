Al Hueso: la feria de arte que transforma un edificio habitado en un espacio de exhibición

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) - La feria de arte Al Hueso, organizada por TACHA, celebrará su primera edición del 30 de octubre al 1° de noviembre en un edificio de 1100 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño de Chacarita, donde se habilitarán cuatro pisos y 12 departamentos habitados como espacios de exhibición.

Este evento reunirá 28 proyectos provenientes de Argentina, Chile, España, Uruguay y Suiza, incluyendo la participación de galerías, colectivos de artistas, espacios independientes y editoriales. Además, se contará con la representación de iniciativas de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, así como de la Ciudad y el Área Metropolitana.

A diferencia de las ferias de arte tradicionales, Al Hueso propone que el público explore espacios domésticos en lugar de stands. Las obras estarán exhibidas en departamentos que, durante el evento, también servirán como lugares de alojamiento y convivencia para los participantes.

La organización busca crear una experiencia que fomente el contacto directo entre artistas, galeristas, gestores, coleccionistas, editoriales y visitantes. Las obras serán el catalizador para generar conversaciones e intercambios entre personas de diversas escenas y orígenes.

Entre los proyectos seleccionados se destacan Artefacto Galería de Arte, Autoras en Tienda, Belle Arti Galería, Cápsula, CASAZUL, Cassia House, CDE Bis, Ciudades Extraordinarias, CO ART, COLADA Gallery and Ed, ConVosVoz, Cresteo, Estudio Maleza, Fina Estampa, Fracasa mejor, Galería CARTE, Galería PHUYU, HILO AZUL, Julia Baitalá Galería de Arte, La inversa arte, Mapa Espacio de Arte, Oid El Vidrio, Ojitos Arte Contemporáneo para las Infancias, P.O.N.C.H.O., Puertas Adentro, Tres Salas, Ventana Rodney y Vibramujer.

Uno de los enfoques centrales de Al Hueso será la relación entre el arte y el mercado. Las obras exhibirán sus precios, buscando facilitar el acceso a la compra y atraer a nuevos públicos interesados en adquirir piezas de arte.

La selección de obras abordará temas como el cuerpo, el deseo, la memoria, la intimidad, los rituales cotidianos, el paso del tiempo, el reciclaje, la identidad y las diversas formas de habitar y transformar los espacios domésticos.

La programación incluirá conversatorios, activaciones, intercambios y performances, con el objetivo de combinar exhibición, circulación, venta y encuentro en un entorno que reemplaza las salas convencionales por un edificio habitado.