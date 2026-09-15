El Ruso y la Escuela de Magia: una aventura mágica en Hogfarts

En un giro inesperado, El Ruso recibe una carta que no es una multa ni una citación, sino una invitación a la enigmática academia de magia Hogfarts. Este nuevo capítulo de su vida lo llevará a un mundo donde la magia y la aventura se entrelazan, acompañado por Ales y el resto del Team Fantasy.

La trama se desarrolla en un contexto que recuerda a los clásicos de la literatura infantil y juvenil, donde la fantasía y la amistad son los motores de la historia. En esta ocasión, El Ruso se adentrará en clases de pociones y criaturas mágicas, enfrentando la elección de su casa, un elemento crucial que refleja su personalidad. Sin embargo, la diversión no se detiene ahí; una oscura amenaza se cierne sobre la prestigiosa academia, y será tarea del protagonista y sus amigos salvarla.

El autor logra crear un ambiente envolvente que invita a los lectores a sumergirse en un mundo donde lo extraordinario se vuelve cotidiano. La narrativa es dinámica, con un ritmo que mantiene el interés y la curiosidad. Además, el libro invita a los lectores a participar activamente, desafiándolos a ayudar a El Ruso y su troupe a superar pruebas y resolver enigmas, lo que añade una capa interactiva a la experiencia de lectura.

Este libro, que se sitúa en el género de la literatura infantil y juvenil, no solo entretiene, sino que también fomenta valores como la amistad, el trabajo en equipo y la valentía ante lo desconocido. En un momento donde la imaginación es más necesaria que nunca, la historia de El Ruso se convierte en un refugio para los jóvenes lectores, recordándoles que la magia puede estar en cualquier rincón de la vida.

La obra, publicada por DESTINO IJ en 2026, promete ser un éxito entre los más jóvenes, quienes encontrarán en sus páginas un universo lleno de posibilidades y aventuras. La combinación de humor, magia y desafíos hará que los lectores se sientan parte de esta travesía mágica.

**Ficha del libro**

**Género:** Infantil y juvenil

**Editorial:** DESTINO IJ

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788408323167

**Idioma:** Español