FOTO: Gustavo Sofovich protagoniza un accidente de tránsito en Palermo: situación tensa en el lugar

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- En la mañana de este martes, un accidente de tránsito ocurrió en el cruce de Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo, cuando un auto y una moto colisionaron a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta.

Como consecuencia del choque, la Policía de la Ciudad ha montado un amplio operativo en la zona, que se encuentra cerca de la plaza República del Perú y del Museo de Arte Latinoamericano (MALBA).

De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el auto involucrado es conducido por el productor Gustavo Sofovich, quien se resiste a abandonar su vehículo y a someterse a un test de alcoholemia.

En cuanto a los motociclistas, un hombre y una mujer de 23 años, sufrieron heridas leves; la mujer fue trasladada al Hospital Rivadavia por el SAME para recibir atención médica.

Agencia NA