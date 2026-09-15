Gustavo Sofovich protagoniza un accidente de tránsito en Palermo: situación tensa en el lugar
El productor Gustavo Sofovich se niega a bajarse del auto o hacerse el test de alcoholemia tras chocar con una moto en Palermo.
FOTO: Gustavo Sofovich protagoniza un accidente de tránsito en Palermo: situación tensa en el lugar
Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- En la mañana de este martes, un accidente de tránsito ocurrió en el cruce de Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo, cuando un auto y una moto colisionaron a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta.
Como consecuencia del choque, la Policía de la Ciudad ha montado un amplio operativo en la zona, que se encuentra cerca de la plaza República del Perú y del Museo de Arte Latinoamericano (MALBA).
De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el auto involucrado es conducido por el productor Gustavo Sofovich, quien se resiste a abandonar su vehículo y a someterse a un test de alcoholemia.
En cuanto a los motociclistas, un hombre y una mujer de 23 años, sufrieron heridas leves; la mujer fue trasladada al Hospital Rivadavia por el SAME para recibir atención médica.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Palermo?
Un accidente de tránsito entre un auto y una moto tuvo lugar en Salguero y Martín Coronado.
¿Quién está involucrado en el accidente?
El productor Gustavo Sofovich es el conductor del auto implicado en el choque.
¿Qué se sabe sobre las víctimas?
Los motociclistas, un hombre y una mujer de 23 años, sufrieron heridas leves; la mujer fue trasladada al hospital.
¿Cómo está la situación en el lugar?
La Policía de la Ciudad realiza un operativo importante en la zona del accidente.
¿Qué se reporta sobre Sofovich?
Gustavo Sofovich se niega a bajarse del vehículo y a realizarse el test de alcoholemia.
[Fuente: Noticias Argentinas]