Alertan por los conflictos entre vecinos en edificios: "La principal problemática es la convivencia"

La convivencia y el atraso en el pago de expensas son dos de las principales preocupaciones que atraviesa actualmente la propiedad horizontal. Adolfo Jägger, presidente de la Federación de Cámaras de Administradores de la Propiedad Horizontal, habló en Cadena 3 Rosario sobre la situación en Rosario, que desde este jueves será sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal.

“Hoy por hoy yo creo que de un tiempo a esta parte se ha puesto en la cabecera de la problemática de la propiedad horizontal lo que está relacionado con la convivencia”, sostuvo Jägger. En ese punto, mencionó como situaciones frecuentes los “ruidos molestos” y el “uso indebido de espacios comunes”.

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El dirigente también señaló que hubo cambios en el perfil de quienes viven en edificios y que eso plantea nuevos desafíos para la convivencia. “En una misma torre podés tener familias de cuatro personas, un individuo que vive solo, y entonces es difícil armonizar todo ese mini barrio que vive en propiedad horizontal”, explicó. Además, indicó que desde mitad de año se reportaron atrasos de hasta 60 días en el pago de expensas.

Jägger aclaró que “la mora técnicamente incurre a partir del tercer mes” y que, en esos casos, el reglamento de copropiedad habilita al administrador a reclamar la deuda por vía judicial, con una instancia previa de mediación en Santa Fe. Sin embargo, remarcó que se deben analizar los casos puntuales y evaluar la conveniencia de avanzar judicialmente, dando al deudor la posibilidad de resolver su situación siempre que no se afecten las obligaciones del consorcio.

Informe de Fernando Carrafiello.