Daniela Arias, oro y mamá en los Esports Suramericanos: "Cuando mi hijo dormía, yo entrenaba"
La jugadora argentina se consagró campeona de EAFC 26 y consiguió la primera presea del país en Esports. Fue madre hace un mes y medio y destacó el acompañamiento de su pareja y su familia durante la preparación.
15/09/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Daniela Arias hizo historia en los Suramericanos.
Daniela Arias hizo historia en los Juegos Suramericanos 2026 al conseguir la medalla de oro en EAFC 26 y convertirse en la primera argentina en obtener una presea para el país en Esports. La jugadora venció a la representante de Perú en una final inédita y se consagró campeona en una jornada histórica.
Tras el partido, Arias destacó el nivel de su rival y reconoció la dificultad del encuentro. “Para mí, todas fueron a un mucho nivel, pero siento que la chica de Perú juega muy bien, tiene mucha mecánica el juego, viene con otros años también. Creo que era un partido difícil”, sostuvo.
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El logro tiene además un condimento especial: Arias fue mamá hace apenas un mes y medio y volvió a competir con el acompañamiento de su pareja y su familia. “En este momento soy madre, nada más. No voy a dejar de ser madre para competir de vuelta”, contó. La campeona explicó que tuvo que organizar sus tiempos para poder entrenar mientras cuidaba a su hijo.
FOTO: Daniela Arias hizo historia en los Suramericanos.
“Mi pareja hacía de trabajar y de entrenar. Yo tenía toda la pieza; cuando dormía, yo entrenaba”, relató Arias sobre el esfuerzo detrás de su preparación. También valoró el respaldo que recibió durante este proceso: “Me dieron mucho apoyo, mucho apoyo que es lo importante”.
Después de conseguir el oro, la jugadora todavía no definió qué hará en la próxima temporada. “Quiero que se siente y ver si estoy para seguir compitiendo o si ya era la verdad”, expresó. Arias ahora se tomará un tiempo para evaluar su futuro en los Esports después de haber quedado en la historia de los Juegos Suramericanos.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Quién hizo historia en los Juegos Suramericanos 2026?
Daniela Arias hizo historia al ganar la medalla de oro en Esports.
¿Qué logró obtener Arias en los Juegos Suramericanos?
Obtuvo la medalla de oro en EAFC 26.
¿Cómo se sintió Arias respecto a su rival?
Arias destacó la dificultad del encuentro y la habilidad de la jugadora de Perú.
¿Cuál fue un factor importante en la vida personal de Arias durante la competencia?
Arias fue mamá hace un mes y medio y organizó su tiempo para entrenar.
¿Qué planea hacer Arias después de ganar el oro?
Arias se tomará un tiempo para evaluar su futuro en los Esports.