Daniela Arias, oro y mamá en los Esports Suramericanos: "Cuando mi hijo dormía, yo entrenaba"

Daniela Arias hizo historia en los Juegos Suramericanos 2026 al conseguir la medalla de oro en EAFC 26 y convertirse en la primera argentina en obtener una presea para el país en Esports. La jugadora venció a la representante de Perú en una final inédita y se consagró campeona en una jornada histórica.

Tras el partido, Arias destacó el nivel de su rival y reconoció la dificultad del encuentro. “Para mí, todas fueron a un mucho nivel, pero siento que la chica de Perú juega muy bien, tiene mucha mecánica el juego, viene con otros años también. Creo que era un partido difícil”, sostuvo.

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El logro tiene además un condimento especial: Arias fue mamá hace apenas un mes y medio y volvió a competir con el acompañamiento de su pareja y su familia. “En este momento soy madre, nada más. No voy a dejar de ser madre para competir de vuelta”, contó. La campeona explicó que tuvo que organizar sus tiempos para poder entrenar mientras cuidaba a su hijo.

FOTO: Daniela Arias hizo historia en los Suramericanos.

“Mi pareja hacía de trabajar y de entrenar. Yo tenía toda la pieza; cuando dormía, yo entrenaba”, relató Arias sobre el esfuerzo detrás de su preparación. También valoró el respaldo que recibió durante este proceso: “Me dieron mucho apoyo, mucho apoyo que es lo importante”.

Después de conseguir el oro, la jugadora todavía no definió qué hará en la próxima temporada. “Quiero que se siente y ver si estoy para seguir compitiendo o si ya era la verdad”, expresó. Arias ahora se tomará un tiempo para evaluar su futuro en los Esports después de haber quedado en la historia de los Juegos Suramericanos.

Informe de Julián Maragliano.