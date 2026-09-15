Rosario atraviesa un martes frío: cómo seguirá el clima
La jornada comenzó con cielo despejado y un banco delgado de niebla. Se prevé una máxima de 24°C y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.
15/09/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada agradable en Rosario
Rosario amaneció este martes con mucho frío: a las 6 de la mañana, la temperatura era de 3,1°C, con cielo despejado y un banco delgado de niebla. La humedad alcanzaba el 99%, la visibilidad era de 5 kilómetros y soplaba viento del noroeste a 4 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una marcada amplitud térmica, con una mínima de 3°C y una máxima prevista de 24°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.
Para los próximos días se espera un progresivo ascenso de las temperaturas. El miércoles la máxima sería de 20°C, mientras que entre jueves y domingo oscilaría entre 24°C y 28°C, con el domingo como el día más cálido del período.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario a las 6 de la mañana? La temperatura era de 3,1°C.
¿Qué organismo proporcionó el pronóstico del clima? El pronóstico fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuál es la máxima prevista para el día? La máxima prevista para el día es de 24°C.
¿Cómo se espera que cambien las temperaturas en los próximos días? Se espera un progresivo ascenso de las temperaturas.
¿Qué día se pronostica como el más cálido del período? El domingo se pronostica como el día más cálido del período.