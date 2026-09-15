Rosario atraviesa un martes frío: cómo seguirá el clima

Rosario amaneció este martes con mucho frío: a las 6 de la mañana, la temperatura era de 3,1°C, con cielo despejado y un banco delgado de niebla. La humedad alcanzaba el 99%, la visibilidad era de 5 kilómetros y soplaba viento del noroeste a 4 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una marcada amplitud térmica, con una mínima de 3°C y una máxima prevista de 24°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Para los próximos días se espera un progresivo ascenso de las temperaturas. El miércoles la máxima sería de 20°C, mientras que entre jueves y domingo oscilaría entre 24°C y 28°C, con el domingo como el día más cálido del período.