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Tragedia vial en la costanera: este mediodía se conocerá el veredicto contra López Gagliasso

El joven está acusado por las muertes de Tania Gandolfi y su hija Agustina García, ocurridas en enero de 2025. La Fiscalía pidió 18 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir por doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones.

15/09/2026 | 07:13Redacción Cadena 3 Rosario

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Agustín David López Gagliasso, de 21 años, único imputado por la tragedia ocurrida en 2025.

FOTO: Agustín David López Gagliasso, de 21 años, único imputado por la tragedia ocurrida en 2025.

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    Audio. Tragedia vial en la costanera: este mediodía se conocerá el veredicto contra López Gagliasso

    Cadena 3 Rosario

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Este mediodía se conocerá el veredicto del juicio oral contra Agustín López Gagliasso, acusado por la muerte de una madre y su hija en la tragedia vial ocurrida en la costanera de Rosario en enero de 2025. El tribunal integrado por las juezas Valeria Pedrana, Paula Álvarez y Lamas González dará a conocer la decisión después de un debate en el que declararon sobrevivientes, testigos y funcionarios.

La Fiscalía, a cargo de Valeria Piazza Iglesias, pidió 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir por el delito de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones. La acusación sostiene que López Gagliasso inició una persecución a un motociclista y llegó a circular a 120,7 kilómetros por hora antes de perder el control del Peugeot 206.

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La secuencia terminó a la salida del túnel Arturo Illia, en la zona de Presidente Roca, cuando el vehículo subió a la vereda y embistió a la familia. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un homicidio culposo y cuestiona el encuadre planteado por la Fiscalía.

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Durante el juicio también declaró el propio acusado, quien reconoció que aceleró para alcanzar al motociclista, aunque aseguró que pensaba que tenía el control del auto. “Cuando aceleré pensé que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo”, sostuvo. También pidió perdón a la familia de las víctimas y afirmó: “Voy a cargar el resto de mi vida con esto”.

El veredicto se conocerá este mediodía y puede marcar un antecedente en materia de delitos viales en Santa Fe. Si el tribunal impone una pena superior a los 12 años, superará la condena dictada en 2023 a los responsables de la picada de avenida Yacucho, donde murieron David y Valentino Pizón.

Lectura rápida

¿Qué se conocerá hoy? El veredicto del juicio oral contra Agustín López Gagliasso por la muerte de una madre y su hija.

¿Quién es el acusado? Agustín López Gagliasso, acusado de doble homicidio simple con dolo eventual.

¿Cuándo ocurrió la tragedia? En enero de 2025, en la costanera de Rosario.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la costanera de Rosario, a la salida del túnel Arturo Illia.

¿Por qué es relevante el veredicto? Puede marcar un antecedente en delitos viales en Santa Fe, especialmente si la pena supera los 12 años.

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