Ya rige la reforma electoral en Santa Fe: qué cambia para las elecciones de 2027

El Gobierno de Santa Fe promulgó la reforma electoral y puso formalmente en vigencia las nuevas reglas que impactarán de lleno en las elecciones provinciales de 2027. El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el Decreto 1844/26, promulgando la Ley 14.478, que fue publicada al día siguiente en el Boletín Oficial. De esta manera, quedó convertido en Código Electoral y de Partidos Políticos el paquete de modificaciones aprobado por la Legislatura.

Uno de los cambios más novedosos —y también uno de los que mayor discusión política generó— estará en las PASO para gobernador y vice. A partir de 2027, un mismo precandidato a gobernador podrá competir acompañado por hasta tres precandidatos diferentes a vicegobernador dentro de una misma fuerza política. Es decir: podrá haber hasta tres fórmulas con el mismo nombre para gobernador y distintos nombres para la Vicegobernación.

La particularidad es que los votos de esas fórmulas no se acumularán entre sí. Cada fórmula competirá de manera individual y la combinación más votada será la que quede constituida para la elección general. La denominada “interna de vices” fue uno de los puntos más controvertidos de la discusión legislativa y hasta provocó diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La reforma mantiene además las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a diferencia de las discusiones que se dieron a nivel nacional sobre su eliminación. Sin embargo, modifica el piso electoral: para superar las PASO y llegar a la elección general será necesario alcanzar al menos el 1% del padrón electoral, por debajo del 1,5% que regía hasta ahora.

También cambia uno de los elementos más reconocibles del sistema santafesino: la Boleta Única de Papel. En las PASO se mantendrán cinco boletas, una para cada categoría, pero en las elecciones generales el elector recibirá solamente tres boletas. Una reunirá gobernador, vice y diputados provinciales; otra será exclusivamente para senador departamental; y la tercera agrupará intendente y concejales.

En esas boletas agrupadas aparecerá además la opción “Voto lista completa”. Con una sola marca, el elector podrá votar las categorías de una misma fuerza incluidas en ese cuerpo de la boleta. De todos modos, se mantendrá la posibilidad de elegir candidatos de diferentes espacios, por lo que seguirá existiendo la opción de combinar el voto entre distintas fuerzas políticas.

Otro cambio de peso estará en la Cámara de Diputados. Para participar de la distribución de las 50 bancas mediante el sistema proporcional D''Hondt, las listas deberán alcanzar un piso equivalente al 4% del padrón electoral en la elección general. La modificación cobra especial importancia después de la reforma constitucional de 2025, que terminó con el sistema que otorgaba automáticamente 28 de las 50 bancas a la fuerza más votada.

Las nuevas reglas también flexibilizan la construcción de las listas. Ya no será obligatorio presentar candidato a gobernador para poder competir por bancas de diputados provinciales y tampoco será necesario llevar candidato a intendente para presentar una lista de concejales. El cambio abre la puerta a estrategias electorales más independientes por categoría y puede modificar la conformación de las alianzas de cara a 2027.

El Código, que concentra en una sola norma buena parte de la legislación electoral que hasta ahora se encontraba dispersa, incorpora además un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, que funcionará en el ámbito de la Secretaría Electoral y buscará facilitar la selección y capacitación de quienes cumplan esa tarea durante los comicios provinciales y municipales.

Con la promulgación, Santa Fe cerró así una discusión política que atravesó buena parte de 2026 y dejó establecidas las reglas para una elección de 2027 que tendrá una particularidad adicional: será la primera, después de la reforma constitucional, en la que gobernador y vice podrán buscar la reelección consecutiva. Con Pullaro habilitado para competir por un segundo mandato, la posibilidad de disputar internamente hasta tres candidaturas a vice aparece desde ahora como una de las herramientas que puede tener mayor impacto en el armado político del oficialismo y de las principales alianzas.