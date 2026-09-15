La primera ministra danesa promueve la cooperación pacífica con EE. UU. sobre el Ártico

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que espera que Dinamarca y Estados Unidos puedan encontrar una forma de avanzar mediante la cooperación pacífica en asuntos relacionados con el Ártico y Groenlandia, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

Durante una conferencia de prensa tras la Cumbre Europea del Ártico, celebrada en la ciudad septentrional finlandesa de Rovaniemi, Frederiksen subrayó que Groenlandia ha estado bajo presión y expresó su agradecimiento a sus socios europeos por el firme respaldo recibido.

La primera ministra también destacó que Dinamarca busca una cooperación más estrecha con Estados Unidos en cuestiones de seguridad y defensa, incluyendo aspectos relacionados con Groenlandia.

Un grupo de trabajo de alto nivel sobre Groenlandia sigue activo, por lo que aún es prematuro sacar conclusiones, aunque se mostró optimista respecto a las perspectivas de progreso.

"Mi esperanza es, por supuesto, que encontraremos una forma de seguir adelante en la cooperación pacífica", señaló Frederiksen.

Respecto a la seguridad del Ártico, la primera ministra mencionó que varios aliados están llevando a cabo ejercicios conjuntos en Groenlandia, mientras que los socios europeos y transatlánticos asumen colectivamente una mayor responsabilidad por la seguridad en Groenlandia y en la región más amplia del Ártico.

La cumbre, celebrada el 13 y 14 de septiembre, tiene como objetivo fortalecer el enfoque estratégico común de la Unión Europea (UE) hacia el Ártico, en un contexto de creciente importancia geopolítica de la región.

Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca, como recuerda un informe de Xinhua.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado reiteradamente su deseo de que Estados Unidos asuma el control de la isla, lo que ha generado tensiones en las relaciones con Dinamarca y otros aliados europeos.