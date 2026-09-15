Inauguró la 70ª Conferencia General del OIEA en Viena con un llamado a la cooperación

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La 70ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comenzó en Viena, donde se hizo un llamado a intensificar la cooperación multilateral y los esfuerzos para sostener el régimen global de no proliferación nuclear en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

En un mensaje transmitido por Mónica Juma, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que esta conferencia se lleva a cabo en un contexto de profunda turbulencia e incertidumbre a nivel global.

El encuentro abordó el aumento de ataques a instalaciones nucleares y la aceleración de factores que promueven la proliferación nuclear, así como la caída de medidas de control para contenerla, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

"El mundo se encuentra al borde de una revolución en la generación de energía nuclear, una revolución que requiere una gestión y supervisión cuidadosas. Más que nunca, el mundo necesita el profesionalismo, la imparcialidad y la excelencia técnica de la OIEA," manifestó Guterres en su mensaje.

La intervención de Rafael Grossi

El director general de la OIEA, Rafael Grossi, subrayó que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (NPT) sigue siendo fundamental para el régimen de no proliferación.

"En este momento de elevadas tensiones y desconfianza, debemos trabajar para apuntalar este marco legal mediante el apoyo al OIEA y la labor hacia sus objetivos. Un mundo con más armas nucleares y con más países armados con armas nucleares no es un mundo más seguro," expresó Grossi.

La 70ª sesión ordinaria de la Conferencia General de la OIEA, que se extenderá hasta el 18 de septiembre, ha congregado a casi 4.000 altos funcionarios y representantes de los Estados miembros del OIEA, así como de delegaciones de organizaciones internacionales y no gubernamentales, según el informe de Xinhua.

Desde su creación en 1957, la Conferencia General se celebra anualmente y aborda una variedad de temas vinculados a los usos pacíficos de la tecnología nuclear, que incluyen la producción de energía, tratamientos contra el cáncer, seguridad alimentaria, gestión del agua, así como seguridad y protección nuclear y salvaguardias.