Los hutíes intensifican ataques a Arabia Saudita, generando alarma por el suministro de petróleo

FOTO: Nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita ponen en jaque el suministro mundial de petróleo.

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Este martes, los rebeldes hutíes de Yemen llevaron a cabo una nueva serie de ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita, resultando en al menos 13 civiles heridos. La escalada de violencia ha suscitado inquietudes sobre el impacto en las exportaciones de petróleo de la región.

Los hutíes, que están aliados con Irán, afirmaron haber lanzado decenas de misiles y drones dirigidos a la base aérea Rey Khalid, ubicada en Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudita, como respuesta a los bombardeos de Riad sobre sus posiciones en Yemen.

Según diversas agencias internacionales, los ataques tenían como objetivos hangares de aviones, sistemas de radar, pistas y depósitos de municiones. Las autoridades sauditas emitieron alertas de emergencia en Khamis Mushait y otras ciudades del sur del país.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen confirmó que 13 civiles resultaron heridos a raíz de esta ofensiva.

Este nuevo aumento de hostilidades se produce mientras los hutíes consolidan su control en la costa occidental de Yemen, sobre el mar Rojo, tras una rápida ofensiva que les permitió tomar territorios estratégicos, incluyendo la isla de Perim, situada en la entrada del estrecho de Bab el Mandeb.

Este avance está incrementando la presión sobre las exportaciones de petróleo sauditas, especialmente en un momento en que el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz está severamente afectado por el conflicto en la región.

Además, se suma a esta situación el reciente ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, un componente crucial que permite trasladar petróleo desde el Golfo hasta el mar Rojo, evitando así la necesidad de pasar por Ormuz.

Riad atribuyó este ataque a milicias respaldadas por Irán en Irak. El oleoducto, de aproximadamente 1.200 kilómetros, fue construido en los años 80 como una alternativa para las exportaciones sauditas ante posibles problemas en el estrecho de Ormuz.

La interrupción prolongada de esta vía podría comprometer hasta un 4% del suministro mundial de petróleo, mientras persistan las restricciones en Ormuz, según estimaciones de Reuters.

El conflicto se intensifica además en un contexto en el que los países árabes del Golfo decidieron posponer conversaciones programadas con Irán, destinadas a buscar una solución a la crisis en torno al estrecho de Ormuz.

La suspensión de estas negociaciones ha aumentado los temores de una extensión del conflicto en Medio Oriente, lo que podría causar nuevas alteraciones en el abastecimiento energético mundial.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de hidrocarburos, mientras que Bab el Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, representando otra vía estratégica para el transporte internacional.

Desde 2015, Arabia Saudita ha liderado una coalición militar contra los hutíes en Yemen, aunque los combates habían disminuido considerablemente en años recientes. Sin embargo, la lucha ha vuelto a intensificarse este mes con el avance de las fuerzas hutíes frente a sectores alineados con el gobierno yemení reconocido internacionalmente.