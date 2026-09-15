Consejos para el cuidado de la ropa: Evitar el suavizante en ciertas prendas

El uso de suavizantes en el lavado de ropa es un tema que genera debate, especialmente cuando se trata de prendas específicas. Según la experta Pinsonnault, hay ciertos tipos de ropa que no deberían entrar en contacto con estos productos. Por ejemplo, el suavizante puede dar una sensación de suavidad a las toallas, pero en realidad, puede disminuir su capacidad de absorción. "El suavizante deja un recubrimiento lubricante en las fibras que puede reducir la absorbencia de una toalla con el tiempo", advirtió Pinsonnault.

Otro tipo de prenda que se ve afectada por el suavizante son las ropas resistentes al fuego, como el pijama de los niños. "El suavizante puede reducir la efectividad del acabado resistente al fuego de la tela, por lo que es importante seguir las indicaciones de cuidado de la prenda", agregó Pinsonnault.

En el caso de los paños de microfibra, se recomienda evitar el uso de suavizante. Este producto puede interferir con las fibras finas que hacen que la microfibra sea efectiva para recoger y retener la suciedad y la humedad. "El recubrimiento que deja el suavizante puede afectar el rendimiento de estas telas", explicó Pinsonnault.

Las prendas de ropa deportiva también pueden sufrir consecuencias si se les aplica suavizante. La mayoría de estas prendas cuentan con propiedades de absorción de humedad que pueden verse comprometidas. "El suavizante puede recubrir las fibras sintéticas que absorben la humedad, lo que podría interferir con su capacidad de mover la humedad lejos del cuerpo", señaló Pinsonnault.

En cuanto al equipo de rendimiento, no todas las prendas impermeables o de alto rendimiento son afectadas por el suavizante, pero es recomendable consultar la etiqueta de cuidado de cada prenda. "Las instrucciones de cuidado varían, pero el suavizante puede interferir con algunos acabados y membranas que otorgan a la ropa de rendimiento sus propiedades repelentes al agua", agregó Pinsonnault.

Por último, si el objetivo es mantener la ropa blanca brillante, Pinsonnault aconsejó omitir el uso de suavizante. "Este producto puede dejar residuos en la tela y su uso excesivo puede contribuir al amarillamiento, grisáceo o decoloración con el tiempo". Para quienes buscan mantener sus prendas en óptimas condiciones, seguir estas recomendaciones puede ser clave.