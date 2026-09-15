Se conocieron en un curso gratuito de herrería de la UNC y hoy tienen su propio taller en Córdoba

FOTO: Leandro y Carlos se conocieron en la Escuela de Oficios de la UNC.

Leandro, de 34 años, y Carlos, de 38, se conocieron mientras estudiaban herrería en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Lo que comenzó como una capacitación para aprender un nuevo oficio terminó convirtiéndose en un emprendimiento propio.

“N?os inscribimos en el curso de Herrería 1 que dicta la UNC. No sabíamos nada del oficio: nos fuimos integrando y dio resultado. La misma gente necesitaba saldadores y trabajos de herrería”, contó Leandro.

A partir de los conocimientos adquiridos durante la cursada, ambos comenzaron a tomar sus primeros trabajos y encontraron una oportunidad para complementar sus actividades habituales.

“Lo veía muy lejano, lo anhelaba y no sabía por dónde empezar. Me animé a anotarme y nunca esperé el resultado que tenemos ahora”, relató Leandro.

Carlos también destacó el vínculo que construyeron durante la capacitación y la posibilidad de poner rápidamente en práctica lo aprendido.

“Nos conocimos estudiando. A medida que avanzamos en el curso pusimos en práctica lo que nos enseñó el profesor Darío. Pudimos agarrar algunos trabajos, con clientes satisfechos. Pensamos seguir adelante en el rubro”, explicó Carlos.

El interés de Carlos por la herrería había surgido previamente a través de amigos que ya trabajaban en el sector. “Tengo amigos en el rubro y me llamó la atención. Ellos me comentaban sobre el trabajo. Tuve el deseo de especializarme y trabajar independiente”, señaló.

Con el tiempo, ambos decidieron asociarse y hoy cuentan con su propio taller de herrería. Además de mantener sus actividades matutinas, complementan sus ingresos con los trabajos que realizan juntos.

La Escuela de Oficios de la UNC ofrece capacitaciones gratuitas y brinda a los estudiantes herramientas y materiales para que puedan desarrollar las prácticas durante los cursos.

Para quienes quieran comunicarse con los herreros, pueden hacerlo al 351 767-5266.

Informe de Celeste Benecchi