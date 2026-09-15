Argentina logró un doble podio en patinaje artístico: las historias detrás de las medallas

Hay momentos que duran unos minutos sobre una pista, pero llevan años de esfuerzo detrás. Para Valentina Longo y Micaela Lopetegui, ese momento llegó en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde protagonizaron un histórico doble podio para Argentina en patinaje artístico femenino, con la medalla de plata para Longo y la de bronce para Lopetegui.

Pero cuando terminaron sus programas y llegaron las medallas, la emoción fue mucho más allá del resultado. Había algo difícil de explicar en competir en casa, frente a una tribuna llena y rodeadas de compañeros de delegación, amigos y familiares.

“Competir en este tipo de torneos tan masivos, tan importantes, es súper movilizante y que sea en tu país, con toda esta tribuna, lo hace mucho más especial”, contó Valentina, en declaraciones reproducidas por la organización.

Micaela también habló de todo lo que había detrás de esos minutos sobre la pista. “Hay mucho esfuerzo detrás, con mi equipo, con mis profes, con mi familia que me apoya”, destacó. Y entonces apareció una de las imágenes que mejor resumió la jornada: el estadio lleno, los gritos desde las tribunas y esa energía que las acompañó mientras hacían aquello para lo que entrenan todos los días.

Una historia que se cuenta sobre ruedas

Para Valentina, el programa que presentó tuvo además un significado especial. Se llama El Junco y representa una parte importante de su propia historia como deportista. La elección está vinculada con la imagen de una planta que puede doblarse, pero no quebrarse, una idea que ella relacionó con los momentos difíciles que atravesó durante su carrera.

“Hubo momentos muy difíciles en mi carrera, pero acá estoy, lo sigo intentando y sigo luchando por mis sueños”, contó. Por eso, más allá de la medalla de plata, lo que quedó fue la satisfacción de haber podido disfrutar un programa que representa una parte importante de su recorrido.

Cuando le preguntaron qué significa el patín en su vida, la respuesta volvió a llevarla a su infancia. “Para mí es un sueño. Yo de chiquita vi unas nenas patinando y le dije a mi mamá: ‘Yo quiero hacer eso’. No sabía ni cómo se llamaba, pero yo quería hacerlo”. Desde entonces, aquel deseo se transformó en una pasión y en una forma de vida.

La historia de Micaela también comenzó cuando era muy chica. Antes había probado distintos deportes, pero había algo que hacía diferente al patín. “En el que más feliz estaba y donde más me emocionaba era cuando tenía que hacer un salto nuevo o cuando me compraba patines nuevos”, recordó.

Su primer contacto con el deporte fue incluso con esos patines que se colocan sobre las zapatillas. Con el tiempo llegaron las competencias, los entrenamientos y los nuevos desafíos. Pero, según contó, la sensación esencial nunca cambió: “El rodar en la pista, sentir el aire que te pega en la cara”.

“Yo quiero hacer eso”

Por último, Micaela resumió: “Por más que tenga sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos, siempre al fin y al cabo tiene algo que te hace feliz y te apasiona y te llena”.

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esa pasión las llevó a compartir un momento histórico: dos argentinas en el podio del patinaje artístico femenino. Plata y bronce que, más allá del resultado, cuentan la historia de dos chicas que un día vieron a otras patinar y pensaron lo mismo: “Yo quiero hacer eso”.