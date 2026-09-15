Baglietto, en Cadena 3 tras la apertura de los Suramericanos: "Nunca se hizo algo así"

Juan Carlos Baglietto fue una de las figuras de la espectacular apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera. El músico rosarino contó que recién después pudo dimensionar lo que había ocurrido durante una ceremonia que reunió a unas 200 mil personas y que fue vista en los 15 países participantes. “Cuando estás arriba del escenario, no terminás de entender”, explicó.

Baglietto señaló que durante la ceremonia estuvo concentrado en su tarea principal: interpretar la canción junto a Julia. “Me he concentrado en lo que era mi tarea fundamental, conectar con Julia y hacer de la mejor manera posible la interpretación de esa canción”, contó. La propuesta musical estuvo a cargo de Lito Vitale y el director general del proyecto fue Ariel del Mastro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El artista también explicó cómo fueron los ensayos previos. Parte del trabajo se realizó en Buenos Aires, en un enorme espacio acondicionado como estudio, donde se replicó una parte del escenario. Además, hubo ensayos directamente en el Monumento. “Cuando llegás ahí eso es inabarcable, un monstruo que hay que caminarlo y hay que incorporarlo al espacio”, describió.

Uno de los aspectos técnicos que más destacó fue el uso de auriculares in-ear por parte de todos los artistas y técnicos que estuvieron sobre el escenario. Según relató, esto permitió ensayar sin abrir el sistema de sonido y evitó el retraso que suele producirse en espacios de grandes dimensiones. “Todo el mundo escuchaba en tiempo real”, explicó.

Baglietto consideró que la puesta tuvo características inéditas en el país y valoró especialmente su despliegue visual. “Yo creo que nunca se hizo algo así en la Argentina”, afirmó. También sostuvo que, desde su mirada, la ceremonia estuvo a la altura de grandes espectáculos internacionales de apertura de Juegos.

FOTO: Juan Carlos Baglietto en la apertura de los Juegos Suramericanos.

Tras su participación en los Suramericanos, el músico se prepara para volver a presentarse en Rosario junto a Lito Vitale. Será el 21 de noviembre en el Teatro El Círculo, con “Bodas de Coral, Canciones de Amor”, un espectáculo que celebra los 35 años de relación musical entre ambos.

El nuevo trabajo reúne canciones de amor de distintos autores y también incluye temas que, según contó Baglietto, alguna vez miraron con ciertos prejuicios desde su lugar de músicos vinculados al rock. Entre ellas mencionó “Penumbra”, de Sandro; “Ella ya me olvidó”, de Leonardo Favio, y “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz. “El desafío es no imitar al cantante original”, explicó.

Baglietto también habló de su vínculo musical con Vitale y destacó una particularidad de su compañero: puede escribir el cifrado armónico de una canción mientras la escucha. “A medida que lo escucha lo va escribiendo y cuando termina el tema ya lo tiene escrito”, contó. Sobre su relación personal y profesional, resumió: “Hemos aprendido a respetar nuestras diferencias y a potenciar las coincidencias”.

Entrevista de Alberto Lotuf.