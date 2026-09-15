Un alumno de 15 años llevó un arma al colegio en La Matanza y se disparó dentro del aula

FOTO: Un alumno de 15 años llevó un arma al colegio en La Matanza.

Un alumno de 15 años llevó un arma de fuego a un colegio privado de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza, y el revólver se disparó accidentalmente dentro del aula. El episodio generó alarma entre alumnos y docentes, aunque no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en inmediaciones de Benjamín Matienzo al 6200 y Mañasco.

El arma estaba escondida en la mochila

Según informaron fuentes policiales, el adolescente llegó al establecimiento con un revólver calibre .32 dentro de su mochila.

Una vez en el aula, arrojó la mochila al piso y en ese momento se produjo una detonación. El estruendo alertó a las autoridades de la institución, que dieron aviso a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al colegio, se entrevistaron con el director, quien confirmó que uno de los alumnos había ingresado con un arma de fuego.

Secuestraron el revólver y seis cartuchos

Los policías secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración. En su interior encontraron cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación registrada dentro del aula.

El lugar fue preservado para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

La madre dijo que desconocía que el adolescente tenía el arma

La madre del chico se presentó ante las autoridades y aseguró que desconocía cómo había llegado el arma a manos de su hijo.

De acuerdo con su relato, el revólver pertenecería al padre del adolescente, quien se habría retirado del domicilio luego de mantener una discusión con ella.

La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego y quedó bajo investigación judicial.