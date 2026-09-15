FOTO: Juicio a Lotocki: cuatro inspectores del Ministerio de Salud citados a declarar por la muerte de Zárate

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Este miércoles, cuatro inspectores del Ministerio de Salud serán llamados a declarar en el juicio oral y público que se lleva a cabo contra Aníbal Lotocki, quien enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual tras la muerte de Cristian Zárate después de una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO).

Según fuentes del caso, los inspectores convocados son Facundo Nazareno Forcinito, Gustavo Nelson Dodera Martínez, Nora Alicia Durich y Rosana Flavia Rapalino, quienes fueron citados por la fiscal María Luz Castany, responsable de la Fiscalía General N.º 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Además, la defensa de Lotocki ha llamado a declarar a Silvana Carolina Barrionuevo, quien se sometió a un procedimiento con Lotocki en el mismo período que el deceso de Zárate, y a Pilar López de Gainza, quien asistió a CEMECO para retirar a su amiga tras la cirugía.

Por otro lado, los abogados de la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, acusada de encubrimiento agravado, han convocado a Diego Martín Emanuel Janis.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la supervisión de los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. Además de Lotocki, también están en el banquillo de los acusados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del CEMECO, Andrea Isabel Torelli, son señalados como co-responsables del homicidio de Zárate.

Por su parte, Krzeczek enfrenta acusaciones por supuestamente haber ocultado el teléfono del cirujano para eludir la investigación.