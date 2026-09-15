Lula da Silva se posiciona como favorito en las encuestas de cara a las elecciones brasileñas

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, se mantiene al frente en varios sondeos de intención de voto para las elecciones del 4 de octubre próximo, como en la encuesta realizada por el Instituto MDA Pesquisa y divulgada hoy martes por la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

De acuerdo con esa encuesta, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), obtendría en la primera vuelta el 40,6 por ciento, seguido por el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), con el 30,4 por ciento.

La muestra difundida por la CNT detalla que el candidato presidencial Augusto Cury, del partido político Avante, tiene el 6 por ciento, mientras que los demás aspirantes a la Presidencia de Brasil están con menos porcentajes.

La encuesta del Instituto MDA Pesquisa señala que en una eventual segunda vuelta (25 de octubre) entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el presidente tiene el 47,3 por ciento, frente al 40 por ciento de su contrincante, una diferencia menor entre ambos respecto a agosto anterior, cuando fue de 9 puntos porcentuales.

La evaluación negativa sobre el Gobierno de Brasil fue de 39,4 por ciento, frente a la positiva de 33,8 por ciento, mientras que 25,4 por ciento consideró la gestión regular.

En la evaluación personal del presidente Lula da Silva, el 49,7 por ciento de los electores desaprobó el desempeño y el 45,9 por ciento lo aprobó. El 79,8 por ciento de los electores indicó tener una decisión definida sobre el candidato a elegir, mientras que el 20,2 por ciento afirmó que aún puede cambiar de opción.

En caso de que ningún candidato alcance la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta del 4 de octubre, el proceso electoral contempla una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre venidero.

La encuesta fue realizada por el Instituto MDA Pesquisa entre el 9 y el 13 del presente con más de 2.000 entrevistas en todas las regiones del país de forma presencial y cuenta con un nivel de confianza del 95 por ciento.