EEUU redirige ayuda militar a América Latina para luchar contra el narcoterrorismo

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) – El gobierno de Estados Unidos ha decidido reorientar su ayuda militar hacia naciones latinoamericanas que se alinean con la política de la administración del presidente Donald Trump. Esta ayuda está valorada en 52 millones de dólares y originalmente iba a ser destinada a países en Europa y Medio Oriente.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó ante el Congreso que la partida será asignada a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, como parte de la Alianza de las Américas.

El funcionario indicó que el Departamento de Estado tiene la intención de redirigir los fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que previamente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

Esta notificación se produce tras la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia, Ecuador y Perú, que son tres de las cuatro naciones que recibirán esta asistencia militar.

Desde el Departamento de Estado se afirma que este desvío de ayuda militar busca combatir el "narcoterrorismo" en la "zona de influencia" de Estados Unidos. Además, se espera que contribuya a fortalecer la seguridad del Canal de Panamá, recordando que en la última década el Congreso estadounidense ha destinado aproximadamente "cerca del 80 % del FMF" a la región de Medio Oriente.

Por otro lado, Washington destaca que este cambio permitirá reducir la dependencia en materia de defensa de sus socios latinoamericanos en relación a "adversarios" de Estados Unidos.