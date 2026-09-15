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Encontraron con vida al policía federal desaparecido en Jujuy: estaba en Bolivia

Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana en La Paz, una semana después de su desaparición. Las autoridades coordinan su regreso a la Argentina.

15/09/2026 | 19:35Redacción Cadena 3

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Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana en La Paz.

FOTO: Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana en La Paz.

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El policía federal Maximiliano Oscar Martínez, buscado desde el 8 de septiembre en Jujuy, fue encontrado con vida este martes en la ciudad de La Paz, Bolivia.

El fiscal Alberto Omar Mendivil confirmó el hallazgo y señaló que la familia del efectivo ya fue informada. Las autoridades argentinas y bolivianas trabajan ahora en el procedimiento para concretar su regreso al país.

El recorrido hasta La Paz

Una de las principales pistas de la investigación fue el rastreo del teléfono celular de Martínez. El dispositivo había permanecido apagado durante los primeros dos días y posteriormente registró señal en la localidad boliviana de Villazón.

A partir de esos datos, los investigadores reconstruyeron un recorrido que comenzó en La Quiaca, continuó por Tupiza y terminó en La Paz, donde finalmente fue localizado el policía.

“Se lo había rastreado primero en la ciudad de Tupiza, luego en La Paz”, explicó Mendivil.

Todavía no pudieron entrevistarlo

El fiscal aclaró que aún no pudo comunicarse con Martínez, por lo que todavía no se conoce su versión sobre lo ocurrido durante los días en los que permaneció fuera de contacto.

“Yo no me he podido entrevistar ni vía telefónica todavía con él”, indicó Mendivil.

La declaración del efectivo será clave para determinar qué hizo durante el período en el que permaneció desaparecido y cómo llegó hasta la capital administrativa de Bolivia.

Cómo será el regreso a Argentina

De acuerdo con la información que manejan los investigadores, Martínez habría ingresado de manera irregular a Bolivia.

Por ese motivo, Mendivil estimó que las autoridades bolivianas podrían disponer su expulsión y posterior entrega a sus pares argentinos. Sin embargo, al momento del hallazgo todavía no estaban definidas las condiciones ni el procedimiento para trasladarlo nuevamente hacia La Quiaca.

Las autoridades prevén brindar más detalles sobre el operativo y el regreso del efectivo en una conferencia de prensa.

Una semana de búsqueda

Martínez cumplió 31 años este lunes y había sido visto por última vez el martes 8 de septiembre por la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta.

Según el relato de sus familiares, había dicho que viajaría hasta Villazón para realizar compras y que regresaría durante esa misma jornada.

Ante la falta de noticias, el jueves 10 de septiembre se radicó la denuncia por su desaparición. Desde entonces, fuerzas argentinas y bolivianas desplegaron distintas medidas para intentar determinar su paradero, hasta que finalmente fue localizado con vida en La Paz.

Lectura rápida

¿Quién fue encontrado con vida? El policía federal Maximiliano Oscar Martínez fue encontrado con vida.

¿Cuándo fue encontrado? Fue encontrado este martes en La Paz, Bolivia.

¿Dónde fue hallado? Fue hallado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

¿Cómo se localizó a Martínez? A través del rastreo de su teléfono celular, que registró señal en Villazón.

¿Por qué es importante su declaración? Su declaración será clave para entender lo ocurrido durante su desaparición y su llegada a La Paz.

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