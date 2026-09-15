El Kily González asumió en Inter Miami: de ídolo de Central a técnico de Messi

Cristian “Kily” González llegó este martes al sur de Florida y asumirá oficialmente la dirección técnica del Inter Miami CF, con contrato hasta junio de 2028. El entrenador argentino dirigirá su primera práctica mientras el equipo se prepara para enfrentar este miércoles a Cruz Azul por la Copa Campeones.

El debut del Kily al frente del conjunto estadounidense tendrá un condimento especial: será su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina y tendrá a Lionel Messi bajo sus órdenes. Ambos rosarinos ya habían coincidido en la Selección durante los primeros años de la carrera del delantero.

Para González, además, se trata de un paso importante en una carrera que comenzó justamente en Rosario Central, club donde se formó como futbolista y debutó profesionalmente en 1993. Su vínculo con el Canalla también se extendió al banco de suplentes: entre 2020 y 2022 dirigió 68 partidos del primer equipo.

Su etapa en Central tuvo además un fuerte vínculo con las divisiones inferiores. Durante su ciclo como entrenador, 12 juveniles hicieron su debut en Primera, entre ellos Alejo Véliz, en un proceso que el propio club destacó por el crecimiento de sus futbolistas formados en casa.

Después de su paso por Arroyito, González dirigió a Unión y Platense, antes de recibir la oportunidad de asumir en Inter Miami. En total, acumuló 77 partidos al frente del Tatangue y 14 en el Calamar.

Como futbolista, el Kily también construyó una trayectoria internacional. Después de sus primeros años en Central y un breve paso por Boca, jugó en Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, donde consiguió títulos en España e Italia.

Con la Selección Argentina disputó 56 partidos y fue parte del equipo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ahora volverá a encontrarse con Messi, pero esta vez desde un lugar diferente: será su entrenador en una de las principales franquicias de la MLS.

La llegada al Inter Miami representa así el primer desafío internacional del Kily como técnico y también una nueva etapa para un entrenador cuya historia está profundamente ligada a Rosario Central, desde sus inicios como jugador hasta su regreso al club para conducir a la Primera.