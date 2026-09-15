La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.
El sorteo número 41357 de La Previa se realizó el martes 15 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7175, correspondiente a "A primera (Besos)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41357 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7175, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).
1° 7175
2° 6213
3° 0600
4° 6132
5° 4016
6° 7131
7° 7171
8° 0708
9° 8784
10° 9863
11° 1507
12° 8403
13° 7172
14° 6141
15° 5320
16° 5885
17° 9960
18° 7923
19° 8803
20° 4552
Los resultados de este sorteo son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en cada número. La LA PREVIA se ha convertido en un clásico entre los amantes de los juegos de azar en Argentina. Con cada sorteo, la emoción crece y la esperanza de ganar se renueva.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41357 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7175.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Besos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.