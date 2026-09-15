FOTO: Laudelina Peña se niega a careo con Walter Maciel en el juicio por Loan

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) – Laudelina Peña ha decidido no llevar a cabo un careo con Walter Maciel en el juicio que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes. A pesar de su negativa, el ex comisario de 9 de Julio anunció que proseguirá con su declaración iniciada en la última audiencia.

El debate oral se reanudará el miércoles 16 de septiembre en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde se espera la declaración de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, así como la continuación de la testimonial de Maciel.

Asimismo, estaba previsto que declararan la periodista Paula Bernini y la vecina Deisy Leonela Ávalos, aunque finalmente ambas presentaciones fueron canceladas, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

El jueves 17 de septiembre será el turno de otros cinco testigos: Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

Primera declaración de Maciel

En la audiencia anterior, Maciel ofreció su testimonio durante varias horas ante el tribunal, los acusados y los familiares de Loan. Durante su declaración, afirmó que el niño fue atropellado y que los únicos responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina.

"No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan, pero no porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda", ratificó.

Durante su relato, Maciel apuntó contra tres de los acusados, confrontó a la tía del pequeño por mentir, ofreció disculpas a la madre de Loan, reconstruyó su labor en el caso y reiteró que sigue buscando al niño.