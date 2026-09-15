FOTO: Se detectó el primer caso de fiebre chikungunya en Salta para la temporada 2026-2027

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La temporada 2026-2027 de fiebre chikungunya ha comenzado con la confirmación del primer caso en el departamento de Orán, en la provincia de Salta, según lo informado por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

En el mismo informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se detalla que además hay otros cuatro casos en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta que se consideran probables. De un total de 480 casos sospechosos, 17 han sido descartados y 80 se encuentran bajo investigación.

En este contexto, se recomienda intensificar la vigilancia epidemiológica y realizar una búsqueda activa de casos de fiebre chikungunya en pacientes con síndrome febril agudo inespecífico, prestando especial atención a la detección de nuevos focos de transmisión.

Por otro lado, el BEN reportó que no se han registrado nuevos casos de dengue en el país, manteniendo un escenario de bajo riesgo con interrupción de la transmisión viral autóctona.

De los 480 casos sospechosos reportados desde el inicio de la temporada, solo dos casos han sido confirmados con antecedentes de viaje a Brasil, mientras que seis son considerados probables, 298 han sido descartados y 174 continúan en estudio.