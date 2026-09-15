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Histórico: ocho años de prisión para el dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros

La Cámara Primera del Crimen de Córdoba sentenció a José Luis Nieto por la muerte de la adolescente de 15 años, atacada en 2023 en barrio Estación Flores. El fallo representa el primer precedente de esta naturaleza en la Justicia de Córdoba.

15/09/2026 | 12:46Redacción Cadena 3

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Trinidad Ballesteros tenía 15 años.

FOTO: Trinidad Ballesteros tenía 15 años.

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    Audio. Condenan a ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros en Córdoba

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    Audio. Se conoce hoy la sentencia contra el dueño de los dogos que mataron a Trinidad en Córdoba

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La Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó este martes a ocho años de prisión efectiva a José Luis Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, de 15 años.

El tribunal lo declaró culpable de homicidio simple con dolo eventual y le impuso la pena mínima contemplada para esa figura. La fiscal de Cámara Milagros Gorgas había solicitado nueve años, mientras que el abogado querellante Carlos Nayi reclamó 12.

Tras conocerse el veredicto, Sofía Ballesteros, madre de Trinidad, expresó su alivio: "Se hizo justicia por mi hija. Estoy tranquila, esperaba que esto sucediera".

Nayi destacó el alcance de la resolución y sostuvo que se trata del primer precedente en la historia de la Justicia cordobesa por un ataque de perros juzgado bajo la figura del dolo eventual.

"En la provincia de Córdoba, a partir de este pronunciamiento, puede comenzar a vivir de manera más tranquila. Sofía ha sido muy fuerte. Esto no es imprudencia ni negligencia: es una particular manera de matar", afirmó.

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FOTO: José Luis Nieto, dueño de los dogos que mataron a Trinidad.

/Fin Código Embebido/

El abogado remarcó que la sentencia no debe interpretarse como una condena contra los animales ni contra la raza dogo argentino, sino contra la conducta de su propietario.

"No se ha juzgado a los animales. No se trata de demonizar a los perros de raza dogo argentino. El responsable es el titular y, cuando la responsabilidad desaparece, se genera un peligro para la integridad física y la vida de las personas", explicó.

Según Nayi, Nieto conocía el riesgo que representaban los animales y había sido advertido previamente. En 2022 recibió una sanción tras la denuncia de una vecina y se le indicaron medidas de seguridad que debía implementar para evitar nuevos ataques. Meses después, otro vecino lo denunció porque los dogos habían mordido a su mascota.

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FOTO: José Luis Nieto, dueño de los dogos que mataron a Trinidad.

/Fin Código Embebido/

"Previó el resultado, se representó el peligro y despreció la vida. Se le hizo saber que debía adoptar una serie de medidas para evitar que estos perros volvieran a matar animales o atacar personas. Nada de eso fue cumplido", manifestó el querellante.

Trinidad fue atacada el 9 de julio de 2023 mientras caminaba con su mascota por calle Bucarest, en barrio Estación Flores. La adolescente murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La condena a Nieto constituye el primer fallo de estas características en Córdoba. El antecedente nacional se registró en La Plata, donde en 2016 un hombre recibió ocho años de prisión por la muerte de un niño atacado por su pitbull.

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FOTO: Condenaron a ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros.

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué se dará a conocer este martes? La sentencia contra José Luis Nieto, dueño de los dogos que atacaron a Trinidad Ballesteros.

¿Quién es el acusado? José Luis Nieto, imputado por homicidio simple con dolo eventual.

¿Cuándo ocurrió el ataque? El 9 de julio de 2023.

¿Dónde sucedió el ataque? En calle Bucarest, barrio Estación Flores.

¿Por qué es importante el fallo? Podría sentar un precedente en Córdoba sobre la responsabilidad penal de propietarios de animales peligrosos.

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Por Hernán Funes
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