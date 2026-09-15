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Alex Saab se declara culpable en EE.UU. por lavado de dinero tras acuerdo con la Fiscalía

El exministro venezolano admitió su responsabilidad en una conspiración para realizar operaciones financieras ilícitas.

15/09/2026 | 16:47Redacción Cadena 3

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El empresario y exministro venezolano Alex Saab.

FOTO: El empresario y exministro venezolano Alex Saab.

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Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El empresario y exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de los cargos de conspiración por lavado de dinero y transacciones financieras ilegales ante una corte federal en Miami.

Saab, de 54 años, modificó su declaración de "no culpable" presentada el 24 de julio, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Durante la audiencia, la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida escuchó a Saab, quien admitió haber estado involucrado junto a otros individuos en una conspiración que abarcaba actividades ilegales, fraude, sobornos a funcionarios públicos y maniobras para ocultar el origen de fondos. "Culpable, señoría", fue la respuesta del exfuncionario al ser interrogado sobre su decisión.

El acuerdo con la Fiscalía consta de 12 páginas, aunque no se revelaron los términos específicos durante la audiencia. Saab afirmó ante la jueza que no fue amenazado ni sometido a coacción para aceptar su culpabilidad.

El exministro espera la sentencia, programada para enero, que podría imponerle una pena máxima de 20 años de prisión.

El caso está relacionado, según el Departamento de Justicia de EE.UU., con un esquema de corrupción vinculado a un programa de asistencia social destinado a suministrar alimentos a poblaciones vulnerables en Venezuela, así como con transferencias de dinero hacia cuentas en EE.UU.

Saab fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos en mayo y había enfrentado cargos por lavado de dinero en Miami, aunque fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

Lectura rápida

¿Qué hizo Alex Saab?
Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración ante una corte en Miami.

¿Quién es Alex Saab?
Es un empresario y exministro venezolano implicado en actividades ilícitas.

¿Cuándo se declaró culpable?
El 15 de septiembre de 2026 durante una audiencia judicial.

¿Dónde se llevó a cabo la audiencia?
En una corte federal de Miami, Florida.

¿Por qué se declaró culpable?
Alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, admitiendo su responsabilidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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