Lionel Messi se despide de la Selección argentina en un emotivo partido en el Monumental

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunció que Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

En simultáneo, se dio a conocer la lista de convocados que incluye al destacado jugador para los amistosos correspondientes a la fecha FIFA.

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", expresó Tapia en un video. El encuentro donde Messi dirá adiós se llevará a cabo en el estadio Monumental frente a Benín, y contará con la presencia de los campeones del mundo.