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La startup italiana Exein se convierte en unicornio tras captar 270 millones de dólares

La empresa italiana Exein, especializada en ciberseguridad, logró una financiación de 270 millones de dólares liderada por Headline, alcanzando una valoración de 1.7 mil millones de dólares.

15/09/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Exein, una startup italiana, se posicionó como un nuevo unicornio tras obtener una financiación de 270 millones de dólares en una ronda liderada por Headline. La empresa, que se centra en la ciberseguridad para dispositivos físicos, alcanzó una valoración de 1.7 mil millones de dólares.

El CEO de Exein, Gianni Cuozzo, explicó que el objetivo de la compañía es permitir que cada dispositivo se defienda a sí mismo, sin depender de una red segura. Desde su fundación en 2018, Exein ha colaborado estrechamente con fabricantes para implementar esta visión, desarrollando su último producto, Photon, una solución de seguridad que protege el nivel del kernel de los dispositivos.

Exein ha asegurado más de 2 mil millones de dispositivos conectados en sectores críticos como la aeronáutica, la automoción, la energía y la salud, donde los ciberataques pueden tener consecuencias devastadoras.

La compañía espera que su crecimiento continúe impulsado por el auge de la inteligencia artificial física, que comparte la misma cadena de suministro. Cuozzo destacó que su producto es capaz de proteger robots, drones, automóviles autónomos y otros dispositivos conectados que operan en la frontera.

La ronda de financiación fue significativamente sobree suscrita, y la valoración de Exein ha aumentado treinta veces desde su Serie B hace aproximadamente dos años. Además, ha más que duplicado su valoración desde que aseguró financiamiento en diciembre de 2025.

A medida que la inteligencia artificial también potencia las capacidades de los atacantes, Cuozzo señaló que los modelos de código abierto están facilitando ataques a dispositivos físicos de maneras novedosas y económicas.

Lectura rápida

¿Qué es Exein?
Es una startup italiana especializada en ciberseguridad para dispositivos físicos.

¿Cuánto capital recaudó?
Recaudó 270 millones de dólares en su última ronda de financiación.

¿Quién lideró la financiación?
La ronda fue liderada por Headline.

¿Cuándo se fundó Exein?
La empresa fue fundada en 2018.

¿Qué productos ofrece?
Su producto más reciente es Photon, una solución de seguridad para dispositivos.

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