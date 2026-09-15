Salesforce y Nvidia presentan Koa, un modelo de razonamiento que desafía a la IA tradicional

En el reciente evento Dreamforce 2026, Salesforce reveló su innovador modelo de razonamiento llamado Koa, desarrollado en colaboración con Nvidia. Este modelo, basado en el modelo de pesos abiertos Nemotron, está diseñado específicamente para mejorar la eficiencia en tareas de ventas, marketing y atención al cliente.

La creación de Koa representa una clara respuesta a las necesidades divergentes del mundo empresarial en relación a la inteligencia artificial. A diferencia de los modelos de IA cerrados que dominan el mercado, Koa ofrece a los clientes empresariales una alternativa abierta, permitiendo un enfoque más personalizado y eficiente en sus operaciones.

Según Jayesh Govindarajan, vicepresidente ejecutivo de Salesforce AI, "hemos construido muchos modelos de lenguaje específicos para tareas, que forman parte del portafolio de Agentforce. Pero el razonamiento siempre ha sido algo en lo que hemos dependido de los proveedores de modelos fronterizos. Hasta ahora."

Koa ofrece a los clientes varias ventajas significativas, tales como:

Una alternativa de peso abierto a los modelos cerrados.

Un modelo entrenado para realizar tareas específicas, en lugar de resolver problemas complejos.

La garantía de que no se han utilizado datos reales de clientes, lo que minimiza el riesgo de filtraciones.

Una reducción en los costos operativos, utilizando menos tokens para realizar las mismas tareas.

Un modelo que puede ser dirigido automáticamente a través de una "puerta de enlace" de IA, dependiendo de las necesidades del cliente.

Cumplimiento de todos los requisitos de datos y seguridad de los clientes dentro de la infraestructura de Salesforce.

Koa se integrará como una opción dentro de la plataforma Agentforce de Salesforce, que permite a los clientes construir agentes para manejar tareas rutinarias como responder preguntas de servicio al cliente o programar citas. Esto marca un cambio significativo en la forma en que las empresas pueden abordar sus necesidades de inteligencia artificial.

El proceso de post-entrenamiento de Koa se llevó a cabo sin el uso de datos reales de clientes, utilizando datos sintéticos que imitan los patrones de comportamiento de los consumidores. Govindarajan explicó que "simulamos un entorno de servicio al cliente con un profesional de servicio al cliente, incluyendo clientes iracundos que llaman al centro de atención, hasta un profesional de ventas que intenta cerrar un trato".

Con este nuevo modelo, Salesforce busca ofrecer una solución más eficiente y económica para sus clientes, que podría revolucionar la forma en que las empresas manejan sus operaciones de IA.