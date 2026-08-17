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Ataque a balazos en el oeste de Rosario: un joven murió y otro resultó herido

La investigación preliminar apunta a que al menos tres hombres habrían quedado registrados por cámaras de videovigilancia mientras se alejaban del lugar luego del ataque.     

17/08/2026 | 20:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

Ilustrativa.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Ilustrativa.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

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Un joven de 24 años murió y otro de 26 años resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido este lunes por la tarde en la zona de 27 de Febrero al 7800, casi Colombres, en el oeste de Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 17, a pocos metros del Complejo Penitenciario de la zona. Según fuentes policiales, personal que patrullaba el sector fue alertado sobre un hombre que se encontraba tendido en el interior de un pasillo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los primeros testimonios recogidos entre vecinos indicaron que había sido atacado a tiros. El joven, de 26 años, fue trasladado por una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el pecho. Permanecía internado bajo observación.

En paralelo, otro joven de 24 años ingresó al policlínico San Martín con múltiples heridas de arma de fuego. También había sido trasladado desde el mismo sector y, poco después, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La investigación preliminar apunta a que al menos tres hombres habrían quedado registrados por cámaras de videovigilancia mientras se alejaban del lugar luego del ataque. Según esa información, dos de ellos habrían escapado hacia el oeste y el tercero tomó dirección este.

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/Fin Código Embebido/

Por razones de jurisdicción intervino inicialmente personal de la comisaría 32ª. La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de turno, que deberán determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque a tiros dejó a un joven herido y otro fallecido en un sector cercano al Complejo Penitenciario.

¿Quiénes están involucrados? Dos jóvenes de 26 y 24 años fueron las víctimas del ataque.

¿Cuándo sucedió? El hecho se registró alrededor de las 17 horas.

¿Dónde ocurrió? A pocos metros del Complejo Penitenciario de la zona.

¿Cómo se desarrolla la investigación? La Policía de Investigaciones y la Fiscalía de turno están a cargo del caso, tras la intervención inicial de la comisaría 32ª.

¿Por qué se investiga? Para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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