La nueva alimentación inteligente de Petlibro transforma la vida de los hogares con varios gatos

Petlibro presentó su nueva línea de alimentadores inteligentes Granary 2, diseñada específicamente para hogares con varios gatos. Estos dispositivos, que oscilan entre los 129,99 y los 249,99 dólares, incluyen características innovadoras como una cámara AI que permite identificar a cada gato y monitorear sus hábitos alimenticios.

El modelo más básico, el Granary 2, ofrece alimentación controlada por app, porcionamiento preciso y seguimiento de la ingesta. Por su parte, el modelo Granary 2 Vision, que se vende a 189,99 dólares, añade una cámara capaz de reconocer hasta diez gatos y rastrear sus hábitos de alimentación individuales. Para aquellos que tienen más de una mascota, el Granary 2 Vision Duo (199,99 dólares) cuenta con dos dispensadores y cuencos para que cada gato reciba su porción individual.

La gama más avanzada, el Granary 2 X, tiene un costo de 249,99 dólares y utiliza reconocimiento AI para ofrecer porciones individualizadas, lo que resulta útil para mascotas con necesidades dietéticas específicas.

Uno de los avances más destacados de esta serie es su escala incorporada, que permite medir la cantidad de comida en el tazón y rastrear no solo cuánto se dispensa, sino también cuánto queda. Esto brinda una mejor estimación de la cantidad que realmente come el gato. A diferencia de un alimentador automático tradicional, que solo indica que liberó una comida a las 7 p.m., el Granary 2 puede informar si el gato la consumió, cuánto comió y cuánto tiempo tardó en hacerlo.

Además, el Granary 2 ofrece dos modos principales de alimentación: el Smart Refill Mode, que mantiene el tazón lleno con porciones pequeñas a lo largo del día, y el Scheduled Mode, que permite establecer horarios específicos de alimentación. También cuenta con un botón de alimentación manual para cuando se desea dispensar comida fuera del horario habitual.

El modelo Vision, que probé, incluye una cámara AI que reconoce a cada mascota y asocia automáticamente la comida con el perfil correcto. Esto es especialmente útil en hogares con múltiples gatos, donde uno puede estar a dieta o tener requisitos nutricionales diferentes. La cámara solo abrirá el dispensador cuando reconozca al gato correcto.

La cámara de 1080p también cuenta con visión nocturna, lo que permite a los dueños verificar a sus gatos mientras están fuera de casa. Además, incluye audio bidireccional para comunicarse con las mascotas de forma remota y la opción de grabar un mensaje que se reproduce directamente desde el alimentador.

El Granary 2 envía alertas instantáneas a la app para notificar sobre problemas como batería baja, niveles bajos de comida y atascos en el dispensador, lo que brinda tranquilidad a los dueños. También cuenta con una batería de respaldo recargable para cortes de energía.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas de las características avanzadas del Granary 2 están vinculadas a los servicios de suscripción de Petlibro. Los rastreos de salud y monitoreo requieren una suscripción a Petlibro Care, que comienza en 59,99 dólares al año, mientras que la grabación y reproducción en la nube para los modelos equipados con cámara requieren un plan de Video Cloud (119,99 dólares al año).

En general, considero que este es uno de los mejores alimentadores que he probado, aunque para aquellos que buscan una opción más asequible, el alimentador de Pawsync a 79,99 dólares es una buena alternativa, ya que utiliza una escala incorporada para asegurar porciones precisas y tiene configuraciones para prevenir tanto la subalimentación como la sobrealimentación.