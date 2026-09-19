Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: la fiscal considera que se reunió con Candela Arizaga

El sindicalista Facundo Moyano fue imputado por desobediencia porque se habría reunido con Candela Arizaga, en medio de las restricciones impuestas por la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Fuentes del caso informaron que la fiscalía considera que existen elementos suficientes para constatar que el señalado se habría encontrado con la modelo, a pesar de que un informe afirmó recientemente que no existió tal acercamiento porque no había sido "posible reconstruir" la escena mediante fuentes abiertas.

La denuncia del supuesto encuentro surgió tiempo atrás. El lugar habría sido en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en el centro porteño, lo que implicaba una falta grave en torno a las restricciones que tiene Moyano en su contra, lo que podía provocar su detención.

De las tareas analizadas se obtuvo que el ex diputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre y utilizó la habitación 603.

El martes 15 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público Fiscal, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, se hizo presente en el hotel ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Allí los agentes fueron recepcionados por una empleada, quien otorgó voluntariamente el DVR del establecimiento, el cual fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su análisis. Sin embargo, los elementos reunidos no dejaron registros de que Arizaga haya estado en dicho hotel durante la estadía del gremialista.

Miguel Molina, defensor de Moyano, pidió este jueves que se levanten las medidas restrictivas contra su cliente y manifestó que, ante cualquier otro resultado, se garantice el derecho de ser oído.