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Reapareció Scaloni tras el Mundial: qué dijo sobre su futuro como DT de la Selección

El director técnico dio su primera entrevista tras la Copa del Mundo e hizo un paralelismo con la consagración de Qatar 2022. La "Albiceleste" disputará tres amistosos en la próxima fecha FIFA.

19/09/2026 | 11:28Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni anticipa la inclusión de nuevos talentos en los próximos amistosos

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El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio su primera entrevista luego del Mundial 2026 y aseguró que "a partir de ahora se abre un paréntesis".

En la previa a la nueva fecha FIFA, y en diálogo con el canal asiático "MiGu", Scaloni se refirió a las oportunidad que tendrán los jugadores jóvenes en los próximos amistosos: "Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen; darles la oportunidad para que puedan sumarse a nuestra idea de juego", y añadió que "ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta".

En este sentido, Scaloni reconoció que "a partir de ahora no va a ser fácil repetir algo así en cuanto al contagio y la identificación con la gente", aunque aclaró que "lógicamente lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante".

De esta manera, no dio mayores indicios acerca de la posibilidad de continuar en la Selección una vez que finalice su contrato a fin de año.

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Con respecto al Mundial 2026, Scaloni se lamentó porque "esta vez llegamos con lo justo" y lo comparó con el de Qatar 2022: "Al anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales".

Y continuó sobre el Mundial que se disputó este año: “Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior. Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”.

"Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen", finalizó.

La Selección argentina disputará tres amistosos en la próxima fecha FIFA. El primero de ellos será el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia, mientras que el 3 de octubre se enfrentará con Burkina Faso y el 6 ante Benín, ambos en el Estadio Monumental.

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Lectura rápida

¿Qué comentó Scaloni sobre los jugadores jóvenes?
Scaloni destacó la importancia de dar oportunidades a los jugadores jóvenes en los próximos amistosos, afirmando que "realmente lo merecen".

¿Quién es Scaloni?
Scaloni es el entrenador de la Selección argentina de fútbol.

¿Cuándo se jugarán los amistosos?
Los amistosos se disputarán el 30 de septiembre, 3 de octubre y 6 de octubre.

¿Dónde se jugarán los amistosos?
El primer partido será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y los otros dos en el Estadio Monumental.

¿Por qué Scaloni se lamentó respecto al Mundial 2026?
Se lamentó porque “esta vez llegamos con lo justo”, en comparación con el Mundial de Qatar 2022, donde llegaron con un mejor plantel.

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