El CTO de la Marina de EE. UU. presenta nuevas oportunidades de inversión en tecnología

Justin Fanelli, el director de tecnología del Departamento de la Marina de EE. UU., dedicó los últimos tres años y medio a facilitar el proceso de negocios con la Marina. En una conversación previa, describió un cambio desde lo que llamó "el gobierno de tu abuelo" —una "gráfica de espagueti" de puntos de entrada para startups— hacia un modelo más simplificado, donde las empresas que demuestran resultados positivos son integradas en la base tecnológica de la Marina como servicios empresariales.

Recientemente, Fanelli se comunicó nuevamente en una videollamada, esta vez mientras se apresuraba para abordar un vuelo al que había sido llamado sin que se le revelara el destino. "Tienes una hora y 15 minutos para subir a un avión", recordó que le dijeron, mientras caminaba con el sol brillando detrás de él. "¿A dónde? Oh Dios mío! Y ellos dijeron: 'Lo resolveremos, te informaremos a medida que llegues'. Y yo: '¿Para más de una noche?' Y ellos: 'Sí'." Aún sin saber qué había empacado o hacia dónde se dirigía, expresó su entusiasmo por la aventura que le esperaba.

Fanelli contactó a los inversores porque el "señal de demanda" que envió el año pasado había crecido, lo que estaba generando un impacto. Cuando la Marina publicó sus prioridades tecnológicas a largo plazo, los inversores le comentaron que eso cambió su perspectiva sobre los planes de compra de la Marina, lo que motivó a Fanelli a compartir nuevamente una lista actualizada de lo que la Marina desea adquirir en los próximos años, esta vez validada por varios inversores de capital de riesgo antes de su publicación.

La cantidad de dinero que la Marina destina anualmente depende de lo que se considere gasto, explicó Fanelli. "Gastamos en el rango de $150 mil millones cada año", indicó, aunque se cuidó de separar esa cifra —el total de compras de la Marina— de algo más específico, como la inversión directa en capital.

La mayor parte de ese gasto aún fluye a través de canales tradicionales. Sin embargo, Fanelli mencionó que la Marina está tratando de cambiar hacia lo que él llama co-inversión, es decir, invertir junto a capital privado en lugar de escribir un cheque a un contratista principal establecido. Tomar una participación en el capital es, según él, la versión más agresiva de esto y sigue siendo poco común. Más a menudo, la co-inversión significa que la Marina espera que las empresas maduren un producto por su cuenta antes de comprarlo, en lugar de financiar la investigación temprana.

El tipo de empresa del que la Marina compra también ha cambiado. "Principalmente compramos empresas de tipo Series D a F", dijo Fanelli, añadiendo que anteriormente la Marina financiaba su propia investigación en etapas iniciales para cubrir la brecha de semilla a Series B. Ahora, están tratando de dejar esa tarea a los inversores comerciales, lo que es parte de la razón por la cual existe el documento de prioridades. "El costo de eso, o la responsabilidad, es nuestra, si no vamos a hacerlo nosotros mismos, dar una señal más clara", indicó.

En cuanto a compras recientes, Fanelli enumeró varios contratos. Un acuerdo por $562 millones fue otorgado este mes para el MQ-25 Stingray, un dron de reabastecimiento autónomo que extiende el alcance de los cazas tripulados que operan desde portaaviones.

La Marina también ha estado adquiriendo hardware de computación en el borde de Armada, descrito de manera general como contenedores de envío repletos de servidores destinados a su despliegue en barcos o lugares remotos. Además, contrató a Gecko Robotics para realizar trabajos de inspección que anteriormente se realizaban manualmente y de manera peligrosa; Fanelli afirmó que esta decisión no generó oposición, ya que casi nadie quería ese trabajo. Domino Data Lab ahora está gestionando la canalización de aprendizaje automático de la Marina.

Y en un caso que Fanelli pareció disfrutar compartir, la Marina intercambió un sistema de cámaras a bordo de un contratista de defensa que se había retrasado durante años por cámaras comerciales emparejadas con software de Applied Intuition, acortando aproximadamente cuatro años del cronograma y expandiendo su uso a más barcos de lo esperado.

Dado que el Estrecho de Ormuz ha sido un punto de conflicto este año —con ataques a petroleros, un buque apresado y ceses al fuego que han fracasado por disputas sobre rutas de envío—, parecía pertinente preguntar si alguna de esa tecnología comercial está apareciendo allí ahora. Fanelli fue cauteloso. "A menudo no sé qué es clasificado y qué no porque normalmente hablo con personas con autorizaciones", dijo, añadiendo que tendría que verificar. (Le informaremos si se comunica con nosotros).

Curiosamente, no muchas personas aprueban una compra de ese tipo, según Fanelli. Las decisiones de compra pasan por lo que él denominó un comité de selección de fuentes, un pequeño grupo en lugar del extenso proceso de revisión que los forasteros podrían imaginar. Describió el objetivo como mantener el proceso basado en méritos en lugar de agregar capas de aprobación.

No se adentró en las razones por las cuales las tecnologías típicamente fracasan una vez que están dentro de la Marina —había llegado a su automóvil y necesitaba averiguar los próximos pasos para su viaje. Pero cuando hablamos el año pasado, Fanelli explicó que la razón más común por la que las tecnologías prometedoras fracasan no es técnica, sino presupuestaria. La Marina opera con ciclos de planificación prolongados, y una nueva herramienta solo se mantiene si reemplaza o "apaga" algo por lo que la Marina ya está pagando. De lo contrario, incluso una herramienta que claramente está funcionando puede perder su financiación dentro de uno o dos años, dejando a las startups con un sólido historial y sin un camino hacia un contrato.

Junto con la entrevista, Fanelli compartió una lista interna actualizada de las áreas tecnológicas que la Marina está priorizando, emitida conjuntamente por su oficina y el Ejecutivo de Adquisiciones de Cartera para Sistemas de Misión. Se divide en cinco categorías amplias, para aquellos que desarrollan o financian tecnología de defensa.

La primera es la IA aplicada, que abarca el aprendizaje automático y el software cada vez más autónomo destinado a convertir datos en decisiones: fusión de sensores, soporte de orientación, comportamiento autónomo y operaciones cibernéticas basadas en software en lugar de hardware.

La ciencia de la información cuántica ocupa el segundo lugar, enfocándose menos en poseer hardware cuántico y más en aplicar técnicas cuánticas o adyacentes a la navegación, la comunicación segura y la criptografía.

La red avanzada es la tercera, destinada a mover datos de manera segura a través de entornos donde las conexiones son degradadas o intermitentes, ya sea en un barco en el mar o en la red de un socio de coalición.

La cuarta es la operación del espectro electromagnético, tecnología que detecta y gestiona el espectro mismo, diseñada para adaptarse en condiciones de contienda en lugar de depender de configuraciones fijas.

La quinta categoría, ingeniería digital e interoperabilidad, abarca la infraestructura: API abiertas, ingeniería de sistemas basada en modelos y arquitectura de confianza cero destinada a permitir que diferentes sistemas de la Marina se comuniquen entre sí sin trabajo de integración personalizado cada vez.

Ninguna de estas es un compromiso de financiación, señala el memorando, y ninguna clasifica programas individuales. También agrega como recordatorio que sus prioridades "cambiarán según las necesidades emergentes, a corto y largo plazo". En resumen, no debe tomarse como un dogma. En cambio, se debe leer de la manera en que Fanelli habló sobre la lista del año pasado: como un mapa que las empresas e inversores pueden utilizar para que las decisiones que se tomen ahora sobre dónde invertir tengan un destino dentro de la Marina en un par de años.