Las empresas de modelos mundiales mantienen secretos sobre sus innovaciones tecnológicas

En el reciente panel sobre modelos mundiales en la conferencia All In, se discutió la naturaleza reservada de las empresas que operan en este campo. A pesar de contar con un significativo respaldo financiero y un gran interés mediático, los líderes de estas compañías, como Michael Rabbat de AMI Labs, se mostraron reacios a revelar detalles sobre sus proyectos actuales.

Los modelos mundiales se centran en la automatización de la inteligencia espacial, lo que abre un abanico de posibilidades que van desde la robótica hasta la creación de entornos interactivos para videojuegos. Sin embargo, a medida que se profundizó en el tema, la conversación se tornó nebulosa en cuanto a la comercialización de esta tecnología.

AMI Labs, que tiene menos de un año de existencia, se encuentra en una etapa de investigación. Rabbat, durante el panel, expresó que "hablaremos sobre ello cuando estemos listos para hacerlo". En un intercambio posterior por correo, aclaró que la empresa no planea hacer anuncios públicos sobre productos o cronogramas en este momento.

Por su parte, World Labs tiene su producto más desarrollado, Marble, que permite crear contenido multimedia y entornos explorables, pero parece estar más orientado a demostrar capacidades que a la comercialización directa. La falta de claridad también se extiende a sus proveedores de datos. Alex de Vigan, CEO de Physicl, comentó que aunque su data ha sido útil, no tiene conocimiento sobre los proyectos específicos que están desarrollando.

La versatilidad de los modelos mundiales complica aún más la situación. Estos pueden ser utilizados en diversos contextos, desde vehículos autónomos hasta robots humanoides. AMI ya ha comenzado a incursionar en manufactura y biomedicina, pero no se sabe cuáles de estas áreas serán priorizadas.

El panorama de financiamiento favorable permite que estas empresas operen sin la presión de enfocarse en un único proyecto. Sin embargo, este mismo entorno podría atraer a competidores si alguna de estas iniciativas se vuelve exitosa y visible. En este sentido, Rabbat destacó la importancia de la discreción en el desarrollo de sus tecnologías.

Este fenómeno se puede entender como un escenario de bosque oscuro, donde la falta de información sobre otros actores en el mercado sugiere que es mejor no atraer atención innecesaria.