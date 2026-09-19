India obliga a apps de identificación de llamadas a reportar spam a telecomunicaciones

El gobierno de India implementó recientemente un nuevo régimen anti-spam que exige a las aplicaciones de identificación de llamadas y gestión de llamadas compartir los informes de spam de los usuarios con los operadores de telecomunicaciones. Esta medida fue anunciada por la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) y ha generado críticas por parte de la popular aplicación Truecaller, que considera que esta obligación es anticompetitiva.

El pasado viernes, la TRAI modificó las reglas que regulan las comunicaciones comerciales, estableciendo que las aplicaciones que permiten a los usuarios marcar llamadas como spam deben enviar esos informes a una plataforma basada en blockchain administrada por los operadores de telecomunicaciones. Esta plataforma tiene como objetivo rastrear las comunicaciones comerciales y hacer cumplir las reglas anti-spam.

Según la TRAI, esta modificación busca ampliar el conjunto de informes de spam disponibles para tomar medidas contra los spammers, conectando así los informes recopilados por las aplicaciones con la infraestructura de cumplimiento de la industria de telecomunicaciones.

Sin embargo, Truecaller ha manifestado que esta exigencia representa un "intercambio unilateral" que transfiere datos valiosos desde las aplicaciones de gestión de llamadas hacia los operadores de telecomunicaciones. La compañía sostiene que esto podría perjudicar su modelo de negocio, ya que India es su mercado más grande, con más de 350 millones de sus 500 millones de usuarios activos mensuales.

De acuerdo con un informe de Truecaller, los usuarios en India enfrentaron aproximadamente 42 mil millones de llamadas spam en 2025, y la aplicación bloqueó cerca de 12 mil millones de esas llamadas. Este volumen de spam ha llevado a que la regulación se vuelva más estricta.

Esta no es la primera vez que Truecaller y la TRAI han tenido desacuerdos sobre el manejo de llamadas spam. Anteriormente, la compañía se opuso a restricciones que impedían a las aplicaciones de gestión de llamadas etiquetar automáticamente llamadas de ciertos rangos de números designados por el gobierno como spam, argumentando que esto podría permitir que llamadas no deseadas evadieran sus filtros.

Además de las nuevas reglas sobre aplicaciones de identificación de llamadas, la TRAI también abordó el uso creciente de agentes de voz automatizados y software para realizar llamadas. Las llamadas realizadas automáticamente, sin que una persona marque el número, ahora estarán bajo el marco de aplicación-a-persona (A2P) de la TRAI. Esto incluye llamadas robóticas y aquellas que utilizan voces pregrabadas o artificiales.

Las empresas que utilizan estos sistemas deberán declarar su uso y los números de teléfono involucrados a sus operadores de telecomunicaciones con antelación. Las llamadas A2P no declaradas serán consideradas spam, según la TRAI.

La implementación de estas regulaciones plantea preguntas técnicas y jurisdiccionales, como los estándares de informes que las aplicaciones deberán seguir y cómo se hará cumplir esta obligación contra empresas que no son operadores de telecomunicaciones. Sumeysh Srivastava, un socio de la firma de consultoría The Quantum Hub, indicó que este cambio conecta dos capas distintas: los operadores de telecomunicaciones proporcionan la infraestructura subyacente y administran el sistema anti-spam basado en blockchain, mientras que las aplicaciones de identificación de llamadas operan sobre esa red para identificar y filtrar llamadas.

Los cambios también plantean interrogantes sobre la cantidad de información que las aplicaciones deberán proporcionar bajo la nueva regulación. Kazim Rizvi, director de la organización de políticas The Dialogue, señaló que es diferente exigir a una aplicación que transmita un informe específico de spam realizado por un usuario, a requerirle que comparta conjuntos de datos más amplios o sistemas analíticos que utiliza para identificar llamadas sospechosas.

La TRAI no ha respondido a las preguntas de TechCrunch sobre qué información se requerirá que compartan las aplicaciones y si esta regla también se aplicará a las características de reporte de spam integradas en sistemas operativos de smartphones y marcadores como Android e iOS.

Nuevas reglas para llamadas impulsadas por IA

Las enmiendas también abordan el creciente uso de software y agentes de voz de IA para realizar llamadas. Las llamadas realizadas automáticamente, sin que una persona marque el número, ahora se incluirán en el marco A2P de la TRAI. Esto incluye llamadas robóticas y aquellas que utilizan voces pregrabadas o artificiales.

Las empresas que utilizan estos sistemas deberán declarar su uso y los números de teléfono involucrados a sus operadores de telecomunicaciones de antemano. Las llamadas A2P no declaradas serán tratadas como spam, según la TRAI.

Sin embargo, las nuevas reglas no restringen a las empresas en el uso de tecnologías de llamadas automatizadas, sino que simplemente requieren que se divulgue su uso a los operadores de telecomunicaciones. Satya N. Gupta, exsecretario adicional de la TRAI, comentó que las nuevas reglas no prohíben el uso de IA o tecnologías de llamadas automatizadas, sino que exigen que se divulgue su uso a los operadores de telecomunicaciones.