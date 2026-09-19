Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste (210°) y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Durante el día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. El viento será leve, contribuyendo a un clima agradable. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe mostrarán variaciones en el clima. El domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 21, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará 22°, con cielo nublado. Para el martes 22, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 20°, con nubes dispersas. El miércoles 23, el clima será más despejado, con mínima de 9° y máxima de 23°. Finalmente, el jueves 24, se espera una mínima de 11° y una máxima de 28°, con cielo claro.