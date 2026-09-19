Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este. La presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 21, la mínima será de 17° y la máxima de 24°, con cielo cubierto. El martes 22, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, la mínima descenderá a 14° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 24, se pronostica una mínima de 18° y una máxima de 36°, con cielo parcialmente nublado.