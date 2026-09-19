Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 78%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá en un 78%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 36°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 22 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 23 de septiembre, se espera un día despejado con mínima de 8° y máxima de 26°. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con cielo despejado.