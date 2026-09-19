Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Mendoza.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, sin previsión de lluvias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 21 de septiembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo cubierto. El martes 22 de septiembre, se espera un día soleado, con mínima de 10° y máxima de 21°. Para el miércoles 23 de septiembre, se pronostica una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, las temperaturas ascenderán a una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado.