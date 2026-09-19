Delicias sin gluten: recetas para disfrutar de postres aptos para celíacos

La repostería sin gluten ha estado presente en la gastronomía desde siempre, siendo una alternativa ideal para quienes padecen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. En la tradición española, hay numerosas elaboraciones como el arroz con leche, las natillas o el flan de huevo que nunca incluyen gluten, ya que no requieren harina de trigo. Las recetas que se presentan a continuación no son simplemente postres sin harinas, sino versiones adaptadas de elaboraciones que originalmente no son aptas para celíacos.

Una de las joyas de la repostería sin gluten es el pastel Biarritz. Su receta original es un secreto bien guardado en el obrador de la familia Albás en Barbastro, Huesca. Esta delicia artesanal, adaptada para celíacos, se elabora con ingredientes sencillos, resultando en un pastel delicado, tierno y esponjoso, ideal para desayunos y meriendas.

Para preparar el pastel Biarritz, se necesitan los siguientes ingredientes para 10 personas: 4 huevos grandes, 100 g de azúcar, ½ cucharadita de cremor tártaro, 85 g de azúcar, una pizca de sal y 200 g de almendra molida. Para decorar, se utiliza azúcar glas.

La elaboración es sencilla y requiere aproximadamente una hora en total, con 20 minutos de preparación y 40 minutos de cocción. Se debe precalentar el horno a 165ºC y engrasar un molde cuadrado o rectangular. Se separan las claras de las yemas y se baten las claras con el cremor tártaro hasta casi montarlas. Luego, se añade el azúcar y se continúa batiendo hasta lograr una textura de merengue. Por otro lado, se baten las yemas con el azúcar restante hasta que doblen su volumen y se mezclan con el merengue y la almendra molida. Se vierte la mitad de la mezcla en el molde y se hornea durante 15-20 minutos, luego se añade el resto y se hornea otros 18-20 minutos. Finalmente, se espolvorea con azúcar glas y se corta en porciones.

Otro postre destacado es el pastel jugoso de chocolate, avellana y almendra sin harina, que presenta un intenso aroma a cacao y una miga esponjosa y húmeda. Además, los bizcochitos de chocolate y zanahoria son una excelente opción para quienes desean experimentar con hortalizas en sus postres, resultando en bizcochos esponjosos y jugosos.

Las cookies sin gluten son ideales para iniciarse en la repostería sin gluten, ya que son sencillas de preparar y garantizan un buen resultado. Su textura crujiente y suave interior las convierte en un bocado irresistible.

El cake tropical de mango y plátano es otro de los favoritos, con una textura jugosa gracias a la incorporación de frutas en puré. Para quienes disfrutan de los cítricos, las tartaletas de limón y merengue ofrecen una base de masa quebrada sin gluten, que se deshace en la boca, combinando sabores de forma sublime.

Además, el brownie clásico sin gluten ha sido calificado como uno de los mejores por quienes lo han probado, gracias a su miga jugosa y sabor potente. Las croquetas de arroz con leche son una alternativa innovadora para los amantes de este postre tradicional.

El bizcocho de harina de arroz y yogur de soja es otra opción popular, con una miga sabrosa y ligera. Por su parte, el pastel de chocolate y avellana utiliza harina de alforfón, proporcionando una textura suave y sin apelmazar.

Finalmente, el pastel de zanahoria sin gluten es una opción que no decepciona, siendo tan sabroso y jugoso como su versión con gluten. Con estas recetas, se espera hacer la vida de quienes sufren de intolerancia al gluten más amena y placentera, demostrando que hay alternativas deliciosas para todos.